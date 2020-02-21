New Border 文青感十足的留白照片編輯器（iPhone, Android）

雖然 Instagram 已開放上傳除了方形以外的照片比例不過方形照片還是有它獨特的味道如果想將其它比例的照片影像完整保留又想上傳方形照片，

可以考慮用「New Border」增加留白來製作。

它的做法就是依照片原有的比例在其上下左右加入留白的空間讓整張圖片可以呈現 1:1 的方形效果留白的部份除了可填入數十種預設的背景顏色外程式還會從照片中提取出 7 種顏色用它們來做為背景色可以讓整體更有一致性。

你還能夠調整照片的圓角程度以及邊緣留白的範圍甚至還能移動照片要擺放的位置可模擬出立可拍照片的感覺唷！介面設計很單純而且走簡約風格不喜歡操作太多功能的朋友可以嘗試看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： New Border

New Border 軟體語言： 英文

英文 開發人員： ThirtyFive Inc.

ThirtyFive Inc. 官方網站： https://john09768.wixsite.com/newborder

https://john09768.wixsite.com/newborder 軟體性質： iOS 版本為 付費軟體 NT$33 / Android 版本為免費軟體

iOS 版本為 / Android 版本為免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.3 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後會有一張範例照片點擊「工作區」左上角的圖示可從相簿中選取想要編輯的照片。

第2步 選入照片後在右側可以看到 7 個由照片中提取出的背景色選項或也可以使用下方預設的其它背景色。另外可調整照片圓角程度、邊緣範圍與移動照片位置。

第3步 最後點擊「Save」即可將照片儲存至相簿中。