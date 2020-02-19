「ねこねだり」超可愛的貓咪喜好推理遊戲（iPhone, Android）

「ねこねだり」是一款來自日本的療癒系貓咪推理遊戲稍微認識貓咪的朋友一定知道每隻貓咪都有自己獨（ㄐㄧ）特（ㄔㄜ）的個性與喜好，

有些很難搞有些又撒嬌得不得了如果家裡養個好幾隻想要滿足所有貓咪那可真是不容易的事！

在這款遊戲中每隻貓咪也都各有喜好例如「灰貓」一定得待在「粉紅貓」旁邊但「粉紅貓」又喜歡在「毛線球」與「黃貓」之間「黃貓」則愛與「綠貓」黏在一起……等玩家就需依這些條件來找出牠們應該站的正確位置全部都滿足了才能過關哦！

遊戲共有 100 個關卡每 10 關就會提升一階難度關卡中的貓咪數量將會越來越多想要讓每隻貓咪都開心就得靠你的推理能力了！雖然遊戲的風格有些簡約不過貓咪們的模樣都還蠻可愛的而且被點擊時還會喵喵叫唷！喜歡貓咪的朋友可以來挑戰看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：ねこねだり
  • 軟體語言：日文
  • 開發人員：nekoappli
  • 官方網站：https://nekoapp.info/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後點擊左側的按鈕進入從第一關開始挑戰。

 

初次進入的話會有玩法教學不過都是日文看不懂的話直接點擊下方的按鈕快速略過即可。

 

接著就可以看到關卡中的貓咪們有被圈圈包圍的就是已被滿足的貓咪沒有的則是未被滿足的點擊就能看到牠的喜好條件例如「粉紅貓」需在「黃貓」與「毛線球」旁邊。

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最後更新：02-20, 2020 上午 9:14

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