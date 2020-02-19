「Color Viewfinder」實時照片色卡生成器，用來分享照片也很蝦趴！（iPhone, iPad）

「Color Viewfinder」是一款特別的色卡產生器透過相機鏡頭可以立即進行取色將目前畫面中最主要的 5 種顏色抓出來，

搭配快門將影像拍下後還能再使用程式所提供的 22 種佈局設計將色卡與照片做更完美的結合無論是用來記錄保存生活中的色彩靈感或單純用來分享照片都很不錯。

在拍照後的編輯功能中使用者可從更多的色卡裡自由勾選想要保存的顏色並依顏色的數量來選擇最適合的佈局設計免費版本會有浮水印若想要去除浮水印或是在色卡上加入色碼標示就需考慮付費升級專業版囉！

除了可實時拍照取色外也支援從相簿中已存在的照片進行取色編輯操作非常直覺有興趣的朋友可以試試哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Color Viewfinder

Color Viewfinder 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Santiago Zavala Vega

Santiago Zavala Vega 官方網站： https://colorviewfinder.co/

https://colorviewfinder.co/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Color Viewfinder」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 選擇拍照或由相簿選取照片。拍照的話可在下方看到目前畫面中最主要的 5 種顏色。

第2步 按下「TAKE PHOTO」即可拍照接著就能進入編輯功能。有許多的佈局設計可以選用也可以在下方勾選更多想要顯示在照片中的顏色。

第3步 最後按下「SAVE」就能儲存到相簿中或按「SHARE」也可直接分享。