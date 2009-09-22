說真的，牛肉麵最多、也最好吃的地方應該是在台北，以小吃著名的台南在「牛肉麵」的部分跟台北比起來可能遜色不少。不過要是說「牛肉湯」的話，台南牛肉湯就真的首屈一指了！
前幾天網友提到台南的牛肉麵時，有講到在台南大成路有一家叫做「老鄧牛肉麵」，聽說很好吃！今天就趁著中午吃飯時間，順便測試一下HERO手機在Google Maps美食搜尋的功能，跑去很有靈氣的大成路那邊吃吃看，真的好吃！
什麼是「Google Maps美食搜尋」功能呢？就是下圖這個：
我們只要在瀏覽地圖時，搜尋你要吃的食物名稱，如「牛肉麵」三個字，它會自動在地圖上列出附近的知名店家，照著走就是了！
按進去之後，會顯示該店家的名稱、地址、網站、網友評論，並可透過Google Maps規劃路線，透過手機內的GPS進行路線導航。
沒多久就找到「老鄧牛肉麵」這家店囉！
店家名稱：老鄧牛肉麵 地址：台南市南區大成路一段79號（新址，已經搬過來了） 電話：06-2645435 消費：牛肉麵一碗110元 營業時間：上午11點~晚上9點
這是另外一個方向的店面照片，店門口旁邊有個小停車場，大概可以停5~6輛汽車，附近聽說原本是一片眷村，都被拆光了。
店裡面給客人坐的桌椅很特別，都是大理石之類的材質，很重、很涼爽，大熱天的坐起來也很舒服，平常大概是銀行的櫃檯才會用這種材質當桌子吧？（其實我懷疑是跟附近的相關產業進貨的？）我剛到沒多久店裡面就完全客滿了，還好來得早啊！
這是價目表，右邊是煮滷味的地方，他們的滷味看起來很入味，光看滷蛋的顏色就讓人流口水。不過這次因為早餐吃太飽就沒點來吃... 下次再來。
主角上場，一堆肉塊的牛肉麵。這樣一碗在台北應該至少得要130元以上，台南的消費跟店家成本便宜些，只要110元。
麵條跟湯汁... 對很多人來說，這一味，可是濃濃的鄉愁啊。
下面這是這家店最好吃、最好吃的部份，就是牛肉，超嫩、嫩到不行，差不多就是那種入口即化的感覺。牛肉本身因為切的大小適中，咬下去之後汁液濃郁、不會有太乾的感覺，應該算是整碗麵的精華！
整碗吃光光！他的湯匙還是特製的，有印上台灣的圖案，上面還寫了「台南老鄧牛肉麵，聞名寶島」。可惜的是他的筷子還是免洗筷，台南市區很多小吃店家都已經改成不鏽鋼筷子了，用免洗筷雖然方便，不過總是讓人有殘留藥水、消毒水的陰影（尤其是吃有熱湯的食物）。
這是湯匙的近照。
基本上我對牛肉麵沒啥研究，沒法說出什麼專業的評論或心得來，大致的感覺就是牛肉特別軟、特別嫩、特別好吃，湯頭很香很濃、味道很豐富好喝，口味是屬於比較重的那種紅燒牛肉麵。儘管老鄧牛肉麵的湯汁相當濃郁好喝，不過我自己更喜歡北門路上的「老唐牛肉麵」的湯汁，那是一種光喝湯就很幸福的感覺...不過老唐的牛肉就沒有老鄧的牛肉來得精采。
延伸閱讀：
真的被嚇到了，好貴，絶不會再去了!!!
個人覺得太鹹了~
還是台北的牛肉麵大勝了!
但台南的牛肉湯真不是蓋滴!~
這家標榜台南牛肉麵代表名店根本污辱
滋味講老實話真的普普~台南比這家好吃的牛肉麵一大把
加湯60元撇過不談(又不是黃金店面)
那魯菜真的貴到我想爆粗口~!!
特別是他會推薦你滷牛筋~滷牛筋價格不說了~氣 !!!
前幾天去吃發現麵條有肥皂水味，如有鹼水味我可以理解，但這種鹼水居然有點像肥皂水的味道，而且價錢超貴，二個人二碗麵一盤滷水二罐飲料要六百大元，這個價錢實在有點貴，所以已被我們列入「黑名單」中。
讚啊~
這篇介紹
可真是精采
剛開始還是老鄧
後來還有老唐.老鄭
到最後居然鄧家也跑出來了
看的我是暈投轉向
不過
在台南牛肉麵110滷蛋20海帶30
恐怕是偏高了一些吧^_^
謝謝您用心的分享與介紹 ^_^
他的小菜 超級貴 別點
認同+1
認同+1
滷菜很沒天理沒道德的夭壽貴!!也不標價錢隨他臭著臉亂算,還一副死要錢的樣子,麵條也都縮水變少,加上服務態度極差非常傲慢臉又臭…..好像顧客個個欠他錢似的,我們是去吃麵不是去看他的屎面跟本是黑店嘛!因此呼朋換友拒吃!台南是美食天堂真不該讓這種店壞了台南的美名~~
昨天沒課 於是就排了一天假 和朋友特地從台中要到台南吃喝玩樂一番 看到網路上說著老鄧牛肉麵 我們之所以抱著期待的心情要去好好品嘗老鄧牛肉麵 是因為看到網路上的推薦 但由於從早上就開始嘗試各式各樣的台南美食 所以到了這一站時 胃的空間也剩不了多少了 加上我們三個人中有人是不能吃牛肉的 所以我們就只向老闆點了一碗牛肉麵 重點來了!!老闆先是很大聲的問 “你們三個人就只點一碗麵?" 而我們基於剛剛的原因也就不疑有他的說"是" 了 後來老闆蔣面送上桌時 同樣很大聲的說 “你們三個人吃一碗麵 我看你們怎麼吃 一個人只吃一點點乾脆不用吃了阿" 還說 “我這碗麵是精華 你們在別的地方吃不到"
幹嘛這樣一直念 還羅里巴縮說一堆 超無言… 奇怪了 即使3個人吃一碗麵 也不會多吃他一口阿 不想想看我們是客人 旁邊也還有別桌客人 講話還那麼大聲又那麼酸 分明是在修辱嘛
是怎樣是怎樣…超沒品 生意服務態度何必這樣 破壞了我那一整天的好心情
麵的味道老實說 (與他的態度無關) 實在不怎樣 一開始我聞到湯頭味連嚐都還沒嚐就已經不喜歡了 心想怎麼會是沙茶的味道 嘗了之後更確定這味道比起我在南投一家老店吃的牛肉麵 著實差太多 不但食材方面差很多 連價位也比中部高出好多… 在吃過的牛肉麵裡老鄧的排行是在倒數1.2的 還以為加湯要60元的湯頭會好到哪裡去呢 結果只讓我把肉吃完 就不想再動它了
不能同意更多!
誤很大,剛看成[牛肉場]
這湯看起來很油耶,是台北有偷工減料還是台南重油??
上週經過此地,適逢中午肚子餓,進去點個平常就愛吃的牛肉面,但看了菜單,差點眼睛掉出來,110!要不是很餓雖然愛吃牛肉面也不會買這麼貴的!等面送上來,真的有點後悔了,都是肉,没有半點菜…也沒有想像中好吃,雖然壁上有貼報紙專訪…個人口味還是不同啊~~~
對了,請問"重灌"是台南人喔?你那台Hero好用嗎?我也想買,但聽說ad2.0快要出來了而且支援多點觸控…我要不要等待啊~早買早享愛,晚點買享折扣,不買又心裡難受!
hero很好用喔，htc過一陣子會推出 android 2.0的更新程式， 新買、舊買的hero都可以升級。
這也太貴了
台南是好吃的不只是牛肉啊~~~