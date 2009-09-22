說真的，牛肉麵最多、也最好吃的地方應該是在台北，以小吃著名的台南在「牛肉麵」的部分跟台北比起來可能遜色不少。不過要是說「牛肉湯」的話，台南牛肉湯就真的首屈一指了！

前幾天網友提到台南的牛肉麵時，有講到在台南大成路有一家叫做「老鄧牛肉麵」，聽說很好吃！今天就趁著中午吃飯時間，順便測試一下HERO手機在Google Maps美食搜尋的功能，跑去很有靈氣的大成路那邊吃吃看，真的好吃！

什麼是「Google Maps美食搜尋」功能呢？就是下圖這個：

我們只要在瀏覽地圖時，搜尋你要吃的食物名稱，如「牛肉麵」三個字，它會自動在地圖上列出附近的知名店家，照著走就是了！

按進去之後，會顯示該店家的名稱、地址、網站、網友評論，並可透過Google Maps規劃路線，透過手機內的GPS進行路線導航。

沒多久就找到「老鄧牛肉麵」這家店囉！

店家名稱：老鄧牛肉麵 地址：台南市南區大成路一段79號（新址，已經搬過來了） 電話：06-2645435 消費：牛肉麵一碗110元 營業時間：上午11點~晚上9點

這是另外一個方向的店面照片，店門口旁邊有個小停車場，大概可以停5~6輛汽車，附近聽說原本是一片眷村，都被拆光了。

店裡面給客人坐的桌椅很特別，都是大理石之類的材質，很重、很涼爽，大熱天的坐起來也很舒服，平常大概是銀行的櫃檯才會用這種材質當桌子吧？（其實我懷疑是跟附近的相關產業進貨的？）我剛到沒多久店裡面就完全客滿了，還好來得早啊！

這是價目表，右邊是煮滷味的地方，他們的滷味看起來很入味，光看滷蛋的顏色就讓人流口水。不過這次因為早餐吃太飽就沒點來吃... 下次再來。

主角上場，一堆肉塊的牛肉麵。這樣一碗在台北應該至少得要130元以上，台南的消費跟店家成本便宜些，只要110元。

麵條跟湯汁... 對很多人來說，這一味，可是濃濃的鄉愁啊。

下面這是這家店最好吃、最好吃的部份，就是牛肉，超嫩、嫩到不行，差不多就是那種入口即化的感覺。牛肉本身因為切的大小適中，咬下去之後汁液濃郁、不會有太乾的感覺，應該算是整碗麵的精華！

整碗吃光光！他的湯匙還是特製的，有印上台灣的圖案，上面還寫了「台南老鄧牛肉麵，聞名寶島」。可惜的是他的筷子還是免洗筷，台南市區很多小吃店家都已經改成不鏽鋼筷子了，用免洗筷雖然方便，不過總是讓人有殘留藥水、消毒水的陰影（尤其是吃有熱湯的食物）。

這是湯匙的近照。

基本上我對牛肉麵沒啥研究，沒法說出什麼專業的評論或心得來，大致的感覺就是牛肉特別軟、特別嫩、特別好吃，湯頭很香很濃、味道很豐富好喝，口味是屬於比較重的那種紅燒牛肉麵。儘管老鄧牛肉麵的湯汁相當濃郁好喝，不過我自己更喜歡北門路上的「老唐牛肉麵」的湯汁，那是一種光喝湯就很幸福的感覺...不過老唐的牛肉就沒有老鄧的牛肉來得精采。