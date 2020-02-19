PrintMyFonts 顯示、列印電腦中的全部字型樣式

當你在電腦中安裝了很多很多字型檔之後有時候可能很難去判斷哪些字型適合拿來用、跟其他字型的細部差異如果在 Word 或繪圖軟體裡面一個一個選，

大概要搞很久很久。

這時候就需要 PrintMyFonts 這類小工具的協助幫我們將指定字型用特定文字顯示或列印出來讓我們貼在牆上或做成圖檔隨時挖出來比對、預覽。

PrintMyFonts 可預覽系統中已安裝的字型外還能載入指定資料夾的字型檔透過內建的「Font Style Filter…」篩選工具讓我們輕鬆挑出你要的襯線、無襯線、線條厚薄、等寬字體…等。在預覽字型時也能自訂字體大小、間距文字顏色和背景色等屬性還能自行輸入你要展示的文字或符號讓我們能更清楚的觀察、比對不同字型間的差異。

另外我們也可以將字型預覽清單列印出來或另外匯出成 BMP, JPG, PNG 等格式的圖檔或 HTML 網頁、Word、ODT、RTF…等格式的文件方便日後快速查看、快速瀏覽。

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