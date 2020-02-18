「Flippy Knife」超過 120 種刀具、7 種不同玩法，丟小刀也能玩出新境界！（iPhone, Android）

「Flippy Knife」是一款以射飛刀為主軸的物理遊戲有連擊、炸藥、街機、目標、攀登、戰鬥與比賽 7 種不同的玩法即使是同一把小刀也能嘗試多種不同的挑戰樂趣！

一開始只開放「連擊」模式，

玩家需向空中拋出小刀讓小刀在空中旋轉後再精準的插在木樁上即算成功一次而在空中旋轉的次數可轉換為金幣數量成功連擊達一定次數就能獲得金幣加倍的機會。當金幣存足夠數量時就可以解鎖「炸藥」模式透過丟小刀來破壞木板藉以引爆藏在其中的 TNT 炸藥屬於關卡式的設計也相當有挑戰性。

而金幣還有另一個作用那就是可以用來購買新的刀具除了預設的小刀外還有各式的折疊刀、斧頭、劍……等超過 120 種的刀具它們都有真實的物理特性包含重量、迴旋的重心等通通會依刀具的造型、特性而有所不同丟起來的手感自然也就有各種的差異。何時該選用何種刀具也是這款遊戲要給玩家的考驗哦！

之後的其它模式都需達成特定的條件才可解鎖例如必須擁有特定數量的刀具這些就得靠玩家在遊戲中努力賺錢來達成了。而除了丟小刀來賺錢外達成每日任務或是特定的成就也可以獲得為數不少的金幣唷！玩法多元而且丟小刀的音效相當真實丟起來其實還挺爽快的也算是頗舒壓的遊戲類型。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Flippy Knife

Flippy Knife 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Beresnev Games

Beresnev Games 官方網站： https://beresnev.games/

https://beresnev.games/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲的話教練會帶著你玩過一次現在就依著指示拖曳拉出拋刀線放手後刀子就會向上飛起在空中旋轉後落下。

學會如何拋刀後就可以正式進入遊戲啦！成功完美落下的話就可以累積右上角的連擊數一旁的數字代表此回合連擊所累積的金幣數與分數若能連擊達 8 次就能啟動發燒模式旋轉所獲得金幣將可加倍。

不過若刀落下時沒有插在木樁上的話就算連擊失敗哦！

在下方的「模式」裡當達成特定條件時就可以來解鎖新的遊戲模式。

點入「刀」則可觀看影片或使用金幣來購買新的刀具。每一款刀的重量、每次翻轉可獲得的金幣數都不同甚至旋轉時的重心也會因刀具的不同而有差異哦！

「砰！」模式也就是炸彈模式是要利用刀子來砍斷木板進而將炸彈引爆即可過關。它是屬於關卡式的設計每關都有刀數的限制若在刀數內無法成功引爆就算挑戰失敗需重新來過。

遊戲中達成特定的成就可以獲得金幣獎勵完成每日任務也可獲得金幣。

另外還可以定時開寶箱免費獲得金幣哦！