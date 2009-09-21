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Puff v0.11 另外一個「翻牆」軟體（支援 Windows, Mac, iPhone, Android）

之前介紹過「自由門」這個突破GFW封鎖的軟體，不過聽說又掛了，看了網友的推薦說另外一個Puff還不錯用，如果有需求的人可以幾個軟體換用看看。

Puff一樣是免費軟體，操作一樣很簡單，不過Puff不是免安裝版的綠色軟體，必須先執行安裝程序之後才能用。安裝好之後，先按「連接伺服器」再按「IE翻牆瀏覽」就可以開始上網囉。其他瀏覽器只要將Proxy設定為「127.0.0.1」、連接埠「1984」，一樣可以翻牆上網。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Puff
  • 軟體版本：0.11
  • 軟體語言：簡體中文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：800KB
  • 系統支援：Windows, Mac OS X, Android, iPhone
  • 官方網站：http://www.erights.net/
  • 軟體下載：按這裡

另有商業版軟體，可分別支援 Windows、Mac 、Android 手機與 iPhone，請從官方網站下載。

 

一、Puff使用方法

第1步  將Puff軟體下載回來並安裝好之後，開啟Puff軟體主視窗並按下「連接伺服器」按鈕，他會自動連線到可用的網路伺服器。

01-另外一個「翻牆」軟體Puff

 

第2步  連線完成後，按一下「IE翻牆瀏覽」按鈕便可順利使用IE瀏覽器來瀏覽被封鎖的網站。

視窗下方會出現一個「http proxy」的IP位址與port編號，請記得這個資訊，等等會用到。

02-另外一個「翻牆」軟體Puff

 

第3步  開啟IE瀏覽器之後，網頁中會自動顯示你目前的IP位址，如果有順利跳到「U.S.A」或其他國家去，表示已經可以正常上網。如果還是顯示你原本的IP位址，請再按照下面的方法設定。

03-另外一個「翻牆」軟體Puff

 

第4步  如果Puff在執行之後，無法順利修改IE瀏覽器的Proxy設定值而導致無法正常上網的話，請依序按下「工具」→「網際網路選項」，開啟設定視窗後切換到「連線」設定頁面，按一下「區域網路設定」按鈕後，勾選「Proxy伺服器」選項並填上剛剛在Puff視窗看到的http proxy等資料即可。

04-另外一個「翻牆」軟體Puff

 

 

二、Firefox設定代理伺服器的方法

第1步  安裝並執行Puff後，從Puff視窗抄下Proxy網址與連接埠編號，開啟Firefox瀏覽器，依序按下「工具」→ 「選項」。

在「選項」視窗中切換到「進階」設定頁面，在「網路」設定中按一下「設定...」按鈕。

05-另外一個「翻牆」軟體Puff

 

第2步  勾選「手動設定Proxy」後，再將剛剛從Puff視窗抄下來的Proxy網址與連接埠編號填上去，再按「確定」按鈕即可。

06-另外一個「翻牆」軟體Puff

 

該注意的是，這些軟體都沒啥隱私或安全性方面的保證，並不確定會不會有什麼後門或幫你記錄啥資訊下來，所以盡量只當做瀏覽用途，看看新聞、上Facebook或Plurk、twitter聊聊天就好，不要透過這些外部的代理伺服器來傳輸重要資訊或機密文件，避免其他衍生的問題。

 

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  1. Harris 說道：
    06-11, 2017 at 下午 9:49.42

    excellent good
    I love very much

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