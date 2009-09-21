之前介紹過「自由門」這個突破GFW封鎖的軟體，不過聽說又掛了，看了網友的推薦說另外一個Puff還不錯用，如果有需求的人可以幾個軟體換用看看。
Puff一樣是免費軟體，操作一樣很簡單，不過Puff不是免安裝版的綠色軟體，必須先執行安裝程序之後才能用。安裝好之後，先按「連接伺服器」再按「IE翻牆瀏覽」就可以開始上網囉。其他瀏覽器只要將Proxy設定為「127.0.0.1」、連接埠「1984」，一樣可以翻牆上網。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Puff
- 軟體版本：0.11
- 軟體語言：簡體中文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：800KB
- 系統支援：Windows, Mac OS X, Android, iPhone
- 官方網站：http://www.erights.net/
- 軟體下載：按這裡
另有商業版軟體，可分別支援 Windows、Mac 、Android 手機與 iPhone，請從官方網站下載。
一、Puff使用方法
第1步 將Puff軟體下載回來並安裝好之後，開啟Puff軟體主視窗並按下「連接伺服器」按鈕，他會自動連線到可用的網路伺服器。
第2步 連線完成後，按一下「IE翻牆瀏覽」按鈕便可順利使用IE瀏覽器來瀏覽被封鎖的網站。
視窗下方會出現一個「http proxy」的IP位址與port編號，請記得這個資訊，等等會用到。
第3步 開啟IE瀏覽器之後，網頁中會自動顯示你目前的IP位址，如果有順利跳到「U.S.A」或其他國家去，表示已經可以正常上網。如果還是顯示你原本的IP位址，請再按照下面的方法設定。
第4步 如果Puff在執行之後，無法順利修改IE瀏覽器的Proxy設定值而導致無法正常上網的話，請依序按下「工具」→「網際網路選項」，開啟設定視窗後切換到「連線」設定頁面，按一下「區域網路設定」按鈕後，勾選「Proxy伺服器」選項並填上剛剛在Puff視窗看到的http proxy等資料即可。
二、Firefox設定代理伺服器的方法
第1步 安裝並執行Puff後，從Puff視窗抄下Proxy網址與連接埠編號，開啟Firefox瀏覽器，依序按下「工具」→ 「選項」。
在「選項」視窗中切換到「進階」設定頁面，在「網路」設定中按一下「設定...」按鈕。
第2步 勾選「手動設定Proxy」後，再將剛剛從Puff視窗抄下來的Proxy網址與連接埠編號填上去，再按「確定」按鈕即可。
該注意的是，這些軟體都沒啥隱私或安全性方面的保證，並不確定會不會有什麼後門或幫你記錄啥資訊下來，所以盡量只當做瀏覽用途，看看新聞、上Facebook或Plurk、twitter聊聊天就好，不要透過這些外部的代理伺服器來傳輸重要資訊或機密文件，避免其他衍生的問題。
延伸閱讀：
- 自由門（FreeGate） v7.38 專業版，突破中國GFW網路封鎖！
- 無界瀏覽 v13.01 突破 GFW 防火長城封鎖，瀏覽被牆的網站
- SafeIP v2.0 隱藏 IP 軟體，網站、BBS 留言不怕被查 IP、人肉搜索
- Puff v0.11 另外一個「翻牆」軟體（支援 Windows、Mac）
- SecurityKISS Tunnel 突破防火牆上網（GFW翻牆、匿蹤軟體，支援 Windows, Mac, Linux）
- Psiphon 3 翻牆軟體，讓電腦突破防火牆封鎖、連上被禁的網站
- Hotspot Shield 網路翻牆、突破封鎖、匿蹤、上網加密保護工具（支援 Windows, Mac, Android, iPhone）
- 1-Click Web Proxy 一鍵翻牆上網（Google Chrome擴充套件）
- UseJump 用「P2P加密、加速」的網路瀏覽器，破解防火牆封鎖！(支援 Windows, Mac)
- [免費] PHProxy 架設私人Web Proxy，突破防火牆瀏覽被封鎖的網站！
- 網頁版Web Proxy，突破防火牆、網路封鎖與IP限制！
- WebSitePulse 檢查網站是否被中國GFW封鎖！
- GreatFire 測試網站是否被 GFW 中國言論防火牆封鎖！
excellent good
I love very much