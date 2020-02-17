「Drop Drop!」抗地心引力的方塊消除遊戲（iPhone, Android）

一般印象中的方塊消除遊戲大概就像俄羅斯方塊那樣方塊們都是由上方落下的，

不過「Drop Drop!」特別反骨就是要抵抗地心引力讓方塊由下方往上飛！

它是一款風格簡約的方塊消除遊戲消除的規則非常簡單只需將兩個以上顏色相同的方塊碰在一起就能消除每回會給三個不同的方塊組合使用完畢才會再給新的一組如果現有的方塊再也擺不下遊戲空間那麼遊戲就會結束。

一開始玩時會讓人以為它的難度相當低不過隨著遊戲的時間過去慢慢地就能感覺到挑戰性因為遊戲區中可以擺放方塊的空間越來越崎嶇方塊的消除將越來越困難是一款會越玩越上癮的益智遊戲！

在遊戲中有機會可獲得「金塊」獎勵另外達到某些成就時也可以獲得數量不等的「金塊」而這些「金塊」除了可以在遊戲裡使用「刪去單一方塊」與「換一組方塊」的特殊功能外累積足夠的數量也可以解鎖更多有趣的方塊造型讓遊戲玩起來更加有趣唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Drop Drop!

Drop Drop! 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Flat Games

Flat Games 官方網站： http://flatgames.co/

http://flatgames.co/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

每回合開始遊戲時下方都會有 3 個方塊將方塊拖曳到遊戲區底部就可以看到方塊會落下的位置此時可再左右移動調整位置放手後方塊即會落下。

將相同顏色的方塊兩個以上碰在一起即可消除（如左圖）消除後其它的方塊就會順勢落下。使用完下方的 3 個方塊後就會再補上另外一組。

當有達成某些成就時左上角的「獎章」會顯示「！」點入即可收集「金塊」獎勵。

當程式感受到你有些危險時就會自動用「垃圾桶」標示一個小方塊可透過觀看廣告影片來免費刪除。玩家也可以用「金塊」在左右下角選擇刪除一個待用方塊或更換一整組新方塊的方式來爭取更多機會。

當遊戲區中再無空簡可以擺放更多的方塊時遊戲即會自動結束。

點擊「調色盤」可以選用不同的方塊造型免費開放兩款可使用其餘可用「金塊」解鎖或觀看廣告影片解鎖。

點擊左側的「月亮」可切換為黑暗模式唷！