「智人進化」超耐玩的合併升級遊戲，見證人類的演化史！（iPhone, Android）

「智人進化」是一款有些類似 2048 的益智遊戲但不只是單純的滑動合併升級而是結合了人類的演化過程與帝國創建的元素，

讓遊戲更加耐玩且有趣！

玩家可透過滑動的方式來結合相同的人文發展階段從穴居人一步步進展演化為學者三個以上相同階段的人物方塊碰在一起才能合併升級每回可移動單一方塊也可同時移動同一排或同一列的方塊移動時需碰到阻礙才會停止玩法簡單但要獲得高分可就沒那麼容易。

起初可使用的遊戲盤空間只有 3×3 的大小但隨著遊戲帝國版圖的發展每新建一個建築就能增加一格空間讓合併的空間能更加寬裕不過要新增建築也會需要用到金幣與其它各種的資源這些金幣與資源可在合併之中獲得或是隨時間的經過從建築中產出。

雖然它的玩法有點 2048 的味道不過玩起來感覺更燒腦2048 在移動方塊時會整體一起動作但「智人進化」可移動指定方塊且可預先見到下一步會出現的方塊位置與等級並依此做為移動的參考要素當遊戲盤沒有任何空間且無法再進行合併時合併遊戲的部份就會結束只有做出最巧妙的安排才能讓繼續合併下去。在此推薦給喜歡益智遊戲的朋友一起來玩哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 智人進化（人類簡史）

智人進化（人類簡史） 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Noodlecake Studios Inc

Noodlecake Studios Inc 官方網站： https://noodlecake.com/

https://noodlecake.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 3.1 以上版本

iOS 6.0 以上 / Android 3.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有相當詳細的玩法介紹滑動將三個相同的人物方塊湊在一起就能合併升級每回有新階段產生時都會有如右圖的簡介可以了解各種不同階段的人物資訊。

一次也可同時移動多個人物方塊而每次的移動都會減少一個移動次數用完時就可以稍做休息待時間自動恢復。

接著就可以嘗試自己合併在遊戲盤中可以看到有一些「半透明」的圖案那些就是下一步將會出現的人物方塊可做為移動時的參考。當遊戲盤快沒空間可以使用時還可以點擊右側的「救命！」觀看影片或使用金幣、特定資源來換取加速道具或特定的人物可放在適當的位置強制合併爭取更多空間。

當遊戲盤已無空間且無法合併這回合遊戲就會結束。接著就回到遊戲的世界版圖來新增建築吧！點擊建築工地付出需要的金幣與資源就能興建。

不過新增建築需要花點時間可使用「水晶」來加速完成。建築完成後遊戲盤就會增加一格空間且建築還會隨時間產出資源別忘了要來收集哦！若還有剩餘移動步數就可以再點擊右下角的按鈕進入開始新一局的合併遊戲。