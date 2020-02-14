Walkie-talkie 即時對講機，頻率對了就能開聊！（iPhone, Android, 網頁版）

現在手機通訊已經相當的方便無論是打電話或是透過各種的通訊軟體都很容易可以與遠方的人進行聯絡溝通，

不過如果要說到＂即時通訊＂使用「對講機」是更加直接的方式只要雙方訂好相同的頻率就能隨按隨講當然啦！一般的無線對講機還是會有最遠距離的限制但「Walkie-talkie」就沒這困擾了。

「Walkie-talkie」是一款即時對講機 App同時支援網頁、iOS 與 Android 系統只要打開網頁搭配麥克風或有下載此 App 的行動裝置調整到相同的頻率並開啟電源就能即時通訊！可一對多通話無論是與自己的親朋好友約定使用或是無聊時想在線上隨機找人聊天都沒問題。

在使用前需先設定好要使用的頻率開啟電源後就能看到目前在相同頻率的連線數有多少個按下按鈕就能與對方通話只要開啟電源就算跳離程式或關閉螢幕依然可以聽到他人的對話內容在程式中也提供「呼叫」功能可點擊呼喚其他在線的使用者一起加入對話感覺十分有趣也許有機會可以在上頭交到不錯的朋友哦！有興趣的可以試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Walkie-talkie

Walkie-talkie 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Picslo Corp

Picslo Corp 官方網站： https://walkie-talkie.io/

https://walkie-talkie.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式時會隨機跳至一個頻率初次點擊「電源」鍵會需要同意使用錄音功能。

第2步 點擊上下箭頭可調整頻率或是點擊小螢幕可手動輸入指定頻率。接著點擊「電源」就能看到上方顯示有幾個連接數「1」代表除了你本人之外尚有另 1 人所以「2」就代表有另外 2 人在線上。（測試當下不知道原來還有另一個陌生人在線上被嚇了一跳情急之下就離線了 XD 真是抱歉！）

第3步 點擊「音符」可呼叫線上其他人需按著下方的「push to talk」講話對方才聽的到哦！點擊右上角的「滴管」可更換背景色有十多種顏色可選擇。