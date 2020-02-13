「AmazingSelfies」超現實的自拍相機（iPhone）

一般在自拍後都會先將照片修整一番才上傳分享或是直接使用有實時整型（嗯？）功能的相機 App在拍照時就能直接套用小臉、磨皮、美白……等效果，

省去修圖的功夫修完的照片雖然很美但那就好像不太真實了。

若想讓自拍照看起來更引人注目又不想過份的修圖或許你可以來試試這款「AmazingSelfies」自拍相機 App。它最大的特色就是可以將前景主角與背景做區隔將其中之一套用所選擇的特殊濾鏡效果讓照片看起來具有超現實的感覺！

程式在拍照時就會自動辨識前景與背景讓使用者在螢幕上就能直接看到整體的呈現效果目前共有 30 款的濾鏡特效可以選擇包含漫畫、模糊、線條紋路、點狀紋路、點化效果、動態模糊、強烈邊緣以及各種的變色特效每一款使用起來都能產生特殊的視覺效果。

不過相機只能使用前鏡頭自拍無法改用後鏡頭來拍照唷！另外開發者在介紹中有提到僅支援 iPhone XS, iPhone XS Max但我使用 iPhone XR 一樣可以正常使用所以有興趣的朋友還是可以下載來試看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：AmazingSelfies
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Chih-Hao Chen
  • 官方網站：http://fandz.mystrikingly.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「AmazingSelfies」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟程式後用前鏡頭自拍就可以看到背景套用了預設的濾鏡特效。點擊右上角的按鈕可以將這個特效切換套用到前景上。

 

點擊左上角的按鈕可展開濾鏡列表共有 30 款的特效可選用。

 

最後點擊下方的「拍照鈕」即可完成自拍。

 

最後更新：02-13, 2020 下午 4:13

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