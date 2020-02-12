「Super Coloring」大人小孩都會喜歡的著色繪畫網站

面對延長的寒假、遲遲看不見的鬼門關（？）家裡的燙手山芋因為肺炎疫情的關係延後了開學的日期，

親愛的阿公、阿嬤、爸爸、媽媽們不知道身心是否還安好呢？把家裡的玩具都玩過了好幾輪附近的公園也走過了幾遍真的是辛苦了呢！（拍肩）（幫 QQ）

如果陪伴小孩已到窮途末路之際也許「Super Coloring」可以救你一回！小孩們大多都喜歡畫畫、著色這個網站提供了近 5 萬種的塗色遊戲、點連點遊戲也有一些摺紙模板、繪圖教學全都可以免費下載列印使用應該多少都能有些幫助。

家裡若沒有印表機不方便將線圖列印出來網站也提供線上著色的功能利用滑鼠就能進行著色若小朋友不太會操控滑鼠也可以用手機、iPad 或平板開啟網站就能用手指直接填色囉！圖庫相當的豐富其中也有許多比較複雜的圖案設計任何年齡層的朋友都能適用哦！

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網站名稱： Super Coloring

Super Coloring 網站網址：http://www.supercoloring.com/zh-hant

網站畫面：

在網站首頁中可以在下方找到各種類別的列表如果有特別想找的主題也可以在上方的「搜尋列」中輸入關鍵字搜尋。（例如：冰雪奇緣, 玩具總動員）

每一個主題點入都有更多的圖片可以選擇。

點開喜歡的圖片後在下方就能選擇要「列印」或是「在線塗色」。

在線上塗色有三種畫筆、三種筆粗、橡皮擦還有數十種的顏色可以選用。

點擊圖案右上角的「圖釘」就可以用滑鼠滾輪或兩指斜拉縮放圖案。

畫完之後如果想要把圖片儲存下來或分享可點擊左下角的「保存」再輸入圖片名稱、暱稱之後就可以選擇列印或下載也可以透過右側的社群選項將圖片分享出去。

除了著色之外也有點連點可以玩或是繪圖教學可以讓孩子學習哦！