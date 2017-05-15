2017/5/15 更新：軟體版本更新至 v7.61 專業版最新版。

很多同學、朋友去中國工作或旅遊時，應該都會發現上網時無法正常的瀏覽台灣與世界各國的各大網站，包括Yahoo!、Facebook、twitter、噗浪、YouTube...等等國內外各部落格、社群網站與新聞網站（除了UDN跟中國時報網站之外），原因是中國境內的網路都被一個稱為「金盾工程」或「GFW」的言論管制過濾設備控管著，一般人無法自由的接收外界的資訊。

之前很多人都直接透過「無界」繞到國外的代理伺服器來上網，最近幾天聽說連無界都無法正常外連了。後來找了一下，聽說目前「自由門」還可以正常使用，如果有這類需求的，需要從中國上網連回台灣常用網站或國內外的各大影音、社群網站的，可以試試看下面這個「自由門」全自動代理工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 自由門 (Freegate)

自由門 (Freegate) 軟體版本： 7.61 專業版

7.61 專業版 軟體語言： 中文

中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.57 MB

2.57 MB 系統支援： Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7/Win 8/Win 10

Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7/Win 8/Win 10 官方網站： http://us.dongtaiwang.com/

http://us.dongtaiwang.com/ 軟體下載： 按這裡

自由門軟體的使用方式相當簡單，一般來說只要執行了軟體再把視窗縮到最小即可正常運作。如果不想透過自由門上網的話，只要把軟體關閉即可。

自由門軟體提供F3通道、F2通道與SSL密道三種加密通道，F3通道除了可支援SLL加密傳輸功能之外，還可支援SOCKS5的代理服務，如果你的軟體有提供SOCKS5代理設定，也可試試看透過此機制對外連線。

昨天請人測試的結果，目前還可從北京透過自由門對外連線，不過由於GFW封鎖網路資訊的機制一直不斷的更新與強化，自由門這類的軟體也跟著不斷更新版本來因應。如果你發現原本的版本已經無法正常對外連線，可以再找找看有沒更新的版本可用。

使用方法：

第1步 將自由門軟體下載回來並解壓縮之後，請先將整個資料夾複製到「C:\Program Files」資料夾或其他存放軟體的位置，然後在「fg688p.exe」檔案上按兩下滑鼠左鍵執行該軟體。

第2步 執行之後，自由門軟體會自動搜尋可使用的代理伺服器並透過加密通道對外連線。接著會自動幫我們將IE瀏覽器設定好Proxy代理伺服器，如果執行自由門軟體之後，有自動開啟一個「動態網」的網頁，表示你的電腦已經可以順利連上原本被封鎖的網頁了。此時可將自由門視窗縮到最小，繼續上網。

第3步 另外我們也可以自己開啟IE瀏覽器的設定頁面來檢查，從「工具」→「網際網路選項」開啟設定視窗，在「連線」頁面中按一下「區域網路設定」，裡面的「Proxy伺服器」如果有自動勾選並填上「127.0.0.1」與「8580」之類的資訊，表示你的電腦已經可以透過自由門準備的代理伺服器來上網。

第4步 如果你不想透過自由門上網，想讓電腦直接對外連線的話，請在桌面右下角的自由門圖示按一下滑鼠右鍵，再點選「退出自由門」即可。

第5步 另外如果你發現藉由自由門連上網時速度很慢，或無法正常連線到常用網站，可以在「服務器」設定頁面中點選、切換到其他代理伺服器來用。或者請將IE瀏覽器關閉，關掉重開自由門軟體之後再重開IE瀏覽器，讓他自動重新搜尋、設定可用的代理伺服器來上網。

第6步 另外自由門也提供了F3通道、F2通道與SSL加密通道等方式來對外連線，如果你發現原本的方式無法正常上網，請從這邊挑選其他加密通道來試試看。

第7步 如果你希望電腦一開機就能自動透過自由門來上網的話，請在「設置」頁面中勾選「在啟動計算機時啟動自由門」這個選項，以後便可在上網時自動透過各式加密通道對外連線。

這類軟體跟GFW一樣都有政治目的，一個是封鎖一個是突破封鎖。部分中國的防毒軟體還會將自由門、無界等等軟體歸類為病毒，不讓電腦安裝使用。不過這類軟體畢竟是得透過第三地連到你要去的網站，雖然軟體本身宣稱是安全無虞的，不過建議還是當作單純的資訊瀏覽用途，盡量不要透過這類機制來傳輸公司重要或機密資訊，以免除其他不可預知的資訊安全問題。