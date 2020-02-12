拍出更萌的牠！「PetEasy」專為寵物設計的大頭狗濾鏡相機（iPhone, iPad）

雖然貓貓狗狗本來就可愛到炸但是否覺得幫牠們拍的照片就是少了一點點感覺呢？也許你可以考慮用「PetEasy」來幫寵物們拍照。它是專為寵物特調的相機 App濾鏡的部份以貓咪與狗狗做區分，

各調製了 9 種不同的濾鏡套用後還能手動調整濾鏡的強度讓整體的呈現可以更加完美。

另外拍寵物時絕對不能少的就是「大頭狗」特效在「PetEasy」裡也有提供這個功能形變的強度同樣可以手動調整只要加入一點點就能產生萌萌的效果原本就很可愛的就更可愛啦～

除了可以直接拍照外也支援編輯相簿中原本就存在的照片不過因為「大頭狗」特效的位置無法自由調整所以比較適合用在拍照當下哦！用在 Baby 身上的話應該也是蠻不錯的有興趣的朋友可試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PetEasy

PetEasy 軟體語言： 英文

英文 開發人員： CHI HAO CHIU

CHI HAO CHIU 官方網站： http://millva.com/APPS.html

http://millva.com/APPS.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PetEasy」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後就可以進行拍照。在左下角有「狗」、「貓」圖案可切換不同的濾鏡主題。選擇濾鏡後可於影像左下角滑動調整濾鏡強度。

在影像右下角可開啟「大頭狗」特效開啟後在下方就能移動拉桿調整效果強度。

角度擺好就可以按下拍照鈕將可愛影像保存下來。如果想編輯相簿裡的照片可在右下角點入相簿。