與超逗趣的「豆腐女孩」一起把豆腐疊高高！（iPhone, Android）

「豆腐女孩」雖然是一款常見的疊疊樂遊戲但絕對有讓玩家們邊玩邊嘴角上仰、心情瞬間變好的魔力！它的玩法很簡單豆腐會一塊塊由左右兩側滑向中央，

玩家需點擊螢幕讓女孩跳起成功站在豆腐上逐步向上堆疊追求更高的成績！

每塊豆腐的移動速度都不同跳得太快也許會因為站不穩而跌落跳得太慢就肯定會被豆腐撞上ㄉㄨㄞ腰腰的一下就被彈出而整個遊戲最逗趣的地方也就是這個時候被彈出的女孩會擺出一個相當華麗的姿勢來結束這回合非常可愛啊！建議心情煩悶的時候可以來玩一下哦！

每回跳起時若能讓豆腐一塊塊完美的疊好就可以獲得金幣獎勵存夠數量即可用來解鎖新的造型除了原本的少女外還有豆腐店店員、花店店員、小玩偶、警官或是穿著運動服、制服……等各種不同造型的女孩也可以透過達成指定條件來解鎖更多的女孩與不同的疊疊樂物品。

想要疊高高不難但也不容易得仔細的判斷每塊豆腐的移動速度來決定起跳的時間點被豆腐撞上雖然不疼但心卻會揪一下這感覺真的超違和的啊～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 豆腐女孩

豆腐女孩 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： JoyPac

JoyPac 官方網站： https://joypacgames.com/

https://joypacgames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

按下「GO」就可以開始挑戰！豆腐會隨機由左右兩側出現抓準時機點擊螢幕讓女孩跳起完美疊好就能獲得金幣獎勵。

但如果跳的太慢被豆腐撞上女孩就會被彈出而結束這回合。

在遊戲中只要達成某些特定的條件就能解鎖新的女孩造型。