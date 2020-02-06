真的需要才買！「即時口罩地圖」可查詢附近藥局的庫存量！

老實說最近「口罩」這兩個字已經看到跟聽到都想吐了，

不知道大家有沒有同樣的進逃？但還是要不厭其煩的跟大家說沒事不要出門就算真要出門健康的人在非密閉空間是不需要戴口罩的哦！

隨著口罩實名制的推動原本在各大超商排隊的人龍現在轉為到各地方特約藥局政府為了減少民眾四處奔波的辛勞就與之前設計「超商口罩地圖」的開發者合作推出了藥局版的「即時口罩地圖」除了可以方便查看附近的藥局位置外也結合庫存查詢功能讓需要口罩的民眾都能更容易購買到。

進入網頁後就會自動在地圖上顯示所包含的藥局地標並以 4 種顏色做為區別分別是「綠標」尚有 50% 以上的庫存量、「黃標」剩餘 20%~50% 存量、「紅標」為存量餘 20% 以下而「灰標」則代表已無庫存。不需親自上門詢問從視覺化的地圖上直接就能查看附近所有藥局的存量。

不過要注意的是網頁每 10 分鐘才會更新一次並非即時庫存但準備出門購買口罩前還是可先參考各藥局的庫存狀況仍然可減少四處奔波的狀況。最後老話一句請把口罩留給需要的人！大家加油一起度過這個難關吧！

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操作畫面：

開啟網頁後就能在地圖上查看到該區域中的藥局地圖以庫存量的狀況用 4 種不同的顏色來做出區別點擊地標即可查看藥局名稱、地址、電話以及最近 10 分鐘內的成人與孩童口罩庫存量。不過地圖似乎不會自動定位可手動拖曳地圖至住家或目前所在位置即可進行查詢。

點擊左上角的「放大鏡」可輸入藥局名稱、地址或電話快速查詢。

不過在測試搜尋時有發現如果輸入的藥局並不在目前地圖顯示範圍中就無法顯示搜尋結果。需調整地圖位置後才會出現相關的資訊。

另外在此也可設定一次要顯示多少間的藥局數量並可選擇要用成人或孩童口罩數量來做排序。