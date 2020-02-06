藥局口罩採購地圖、LINE/Telegram 自動找口罩機器人

因為來自中國的武漢肺炎(2019-nCoV)肆虐再加上一堆人在危急時刻大肆搶購市面上的口罩、酒精等物資轉送出國造成一般民眾買不到防疫用的口罩，

引起相當大的恐慌與混亂。

在政府徵收口罩產能、透過超商等通路舒緩需求無效後現在改以配額制的限購策略每個人必須以健保卡到健保特約藥局購買每人每週限購2片其他口罩產能則優先供應醫護人員、醫療院所與救災救難單位使用。

說實在的由於現在台灣還沒大規模社區感染除了進出醫院、診所等高危險地點及長時間待在大眾運輸或密閉空間外其他時候尤其身處戶外空曠地區或沒什麼人的低風險環境其實還不太需要這麼恐慌的一直戴著口罩。如果家中口罩的存量還夠也不要跟醫護人員搶勤洗手、不要亂摸口鼻還比戴著口罩重要（高風險場所例外）。



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如果你真的有口罩的需求的話可以參考【台灣藥局口罩採購地圖】上面標示就近在住家或工作地點附近依照身分證尾碼在指定日期購買。另外也可加入 LINE 或 Telegram 的機器人在手機中快速找到可以買口罩的地點。

其中【台灣藥局口罩採購地圖】除了有購買點的藥局名稱、地址與聯絡電話之外還提供了成人口罩庫存、兒童口罩庫存等數據不過這個庫存量的更新頻率可能不是那麼即時有可能網站上看還有現場已經沒了。為了避免爭議還是以疾管署或藥局現場的為主。