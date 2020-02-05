這遊戲配樂是時代的眼淚～「Tetris」集經典、新創於一身的俄羅斯方塊遊戲（iPhone, Android）

「俄羅斯方塊」絕對是遊戲界裡經典中的經典玩法簡單但卻可以讓玩家一玩就停不下來隨著 Level 的提升，

方塊落下的速度越快玩起來刺激感十足！陪伴了許多人度過無聊的時光。

現在於 iOS 與 Android 雙平台都能免費下載到由官方許可重新設計的「Tetris」俄羅斯方塊遊戲想再次回味的朋友可以考慮下載回來玩不過遊戲並沒有虛擬按鈕的設計而是採滑動觸控許多玩家都反應有操作困難的問題實際玩過後覺得是還 OK唯當 Level 上升至 9 級時因為速度實在太快才比較會有操作上的困擾。

遊戲提供 5 種不同的場景主題有經典款的也有創新的風格在視覺上帶來許多不同的樂趣而最重要的經典配樂在遊戲中也能聽到雖然隨著主題風格的不同配樂也做出了不同的變化但相信許多玩家一聽還是會湧上滿滿青春的回憶吧！（拭淚）

遊戲的操控方式很簡單點擊可旋轉方塊上滑可收藏方塊下滑快速落下左右滑動就可以調整位置不過當遊戲進行的速度太快時就可能會發生想調整左右位置卻判定為旋轉方塊的問題可真是讓人多了點揪心的感覺但整體來說玩起來還是蠻爽快的啦！有興趣的朋友可以一起來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tetris

Tetris 軟體語言： 英文

英文 開發人員： N3TWORK Inc.

N3TWORK Inc. 官方網站： https://n3twork.zendesk.com/

https://n3twork.zendesk.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲需連網路之後就可以離線玩了。進入遊戲後點擊下方的按鈕即可開啟新局倒數三秒後就能開始玩。

左右滑動控制方向下滑加速落下上滑可收藏方塊點擊可旋轉方塊。

當方塊累積到頂端時就會結束遊戲可輸入暱稱後保存成績。

在首頁右上角點入「油漆刷」可選擇其它不同的主題玩起來會有不同的感覺哦！