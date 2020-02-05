口罩實名制購買準備開跑，用「口罩哪裡買」快速查詢附近特約藥局！

更新：另外還有 Google 地圖可以查你附近的販售點：健保特約藥局、口罩庫存查詢。

最近超商的口罩之亂在實名制購買的推行下明日（2/6）就要結束這場紛亂在超商工作的朋友終於可以鬆一口氣了。不過接下來這股壓力便轉向了各地的健保特約藥局，

透過健保卡與限購的方式希望就能夠讓真正需要的人都可以買得到！

而之前介紹的「口罩地圖」隨著口罩實名制購買的轉變目前已暫停服務接下來大家會轉而需要查詢特約藥局的位置這部份的資訊在健保署就有相關資訊可供查詢另外這一兩天也陸續有民眾自主開發相關的服務例如本篇要介紹的「口罩哪裡買」就是一個相當實用的 LINE 聊天機器人。

只要利用 LINE 的行動條碼掃描器掃下方的 QR Code即可快速加入「口罩哪裡買」加入後只要使用其中的「GPS 搜尋」功能就能立刻知道所在位置附近的特約藥局位置並透過使用者的回報可做為各藥局是否仍有庫存的參考。

相信這兩天透過政府、新聞媒體、網路自媒體等的宣傳大家都已經很明白口罩實名制的實施方式如果真還有不明白的請見下方的圖文說明！另外最重要的就是「請把口罩留給真正需要的人」健康的朋友到非密閉空間的場合真的不需要戴口罩不戴就覺得怪怪的或只是怕冷而已請戴一般的布口罩即可切記勤洗手才是王道！

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更新：另外還有 Google 地圖可以查你附近的販售點：健保特約藥局。

使用方法：

第1步 在桌面長按「LINE」圖標展開選單點擊「讀取行動條碼」或開啟「LINE」程式切換到「主頁」點擊上方搜尋列右側的「掃描」圖示皆可開啟行動條碼掃描器。

第2步 點擊「加入」就能將「口罩哪裡買」加入好友列表。開啟聊天視窗後點擊下方的「口罩哪裡買」。

第3步 點擊「GPS 搜尋」地圖會自動定位如果要查詢其它地方也可以拖曳移動紅色地標確定位置後點擊黑框地址進行位置分享。

第4步 按下「傳送」即可收到附近特約藥局的資訊名稱前方會有三種標示代表回報缺貨的人數可用來參考藥局的庫存狀況。

第5步 點擊藥局名稱就能看到更詳細的電話、地址資訊。你也可以視實際的購買狀況來協助回報缺貨的消息唷！