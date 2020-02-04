「CATRIS」挑戰腦力的極限！貓咪塔數字融合遊戲（iPhone, Android）

「CATRIS」是一款畫風、配樂都超可愛的數字融合遊戲以貓咪為主視覺設計出等級 1~10 的貓咪方塊，

只要將兩個相同等級的方塊疊在一起就能合併升級不過可以擺放方塊的塔位（咦？）只有四排如果沒有精心安排很容易就會產生許多無法即時融合的方塊一旦四排的方塊都碰到頂端遊戲就會結束。

在遊戲中除了數字方塊外還會出現「彩虹」與「問號」兩種特殊方塊「彩虹」可代表任意數字能與其它數字方塊融合升級「問號」可能包含 1~5 的數字但出現時不會立即知道需經過三步後才會解開它神祕的面紗會提高遊戲的不確定性此時選擇擺放的位置就更加重要了。

另外「彩虹」除了會隨機出現外合併兩個等級 10 的方塊也可獲得「彩虹」方塊唷！如果不小心將數字大的疊在數字小的方塊之上基本上就很難解套不過遊戲還是有一些加速器供玩家來使用例如你可以「交換」同一列中的兩個方塊或是「刪除」某一列最頂端的方塊……等來爭取更多合併的空間。

它可以訓練玩家們的大腦搭配活潑的音樂玩起又很輕鬆喜歡動動腦的朋友可以來挑戰看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：CATRIS
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：AppCraft LLC
  • 官方網站：https://appcraft.by/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

初次開啟遊戲會有四步驟的教學其實規則很簡單合併相同的數字彩虹可代表任何數字兩個 10 也可變成彩虹問號黑貓則可能包含 1~5但需先走 3 步才會顯示出來。

 

接著就能開始玩了上方會顯示兩個方塊任意點擊下方四列空間即可擺放方塊。

 

四列空間可讓玩家安排位置由大至小從下方疊上去是最好的但有時真的無法如意就可能會因為無法再合併而失敗能獲得多高的分數就看玩家合併的技能有多高超了。

 

不過在緊急時刻可以使用下方的四個加速器也許有機會能化險為夷哦！

 

最後更新：02-04, 2020 下午 4:16

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