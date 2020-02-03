搶先體驗！「Fancade」結合多種玩法的立體像素益智遊戲（iPhone, Android）

「Fancade」是一款在雙平台皆開放搶先體驗的立體像素益智遊戲，雖然遊戲目前處於測試階段，但其實整體的設計都蠻完善的，玩了一陣子都沒碰到什麼 bug（只有自己腦力不足過不了關的問題～ XD），所以就想來分享給也喜歡益智遊戲的朋友挑戰一下

遊戲乍看之下會以為只有一種玩法，殊不知過了第一個關卡後，緊接而來的就是一個又一個的驚喜了。

遊戲的關卡世界是由一個個小島所組成，想踏入下一個小島就必須收集足夠的星星才能解鎖，每座小島上都有多個遊戲入口，每個入口的遊戲類型都不同，而且包含多個小關卡，需全數破解才能繼續推進！

主線遊戲的類型共有五種，第一種「Odd Bot」是要幫助機器人尋找金塊，在立體的場景中，玩家需透過點擊引導方向、解決各種的謎題，讓機器人成功收集金塊才能過關第二種「Longcat」是填滿空間的遊戲，透過滑動延長 Longcat 的身體，填滿所有的空間即可過關第三種「Drive Mad」是開卡車的遊戲，在艱難的道路上，玩家只能控制加速與減速，讓車子成功抵達終點即完成挑戰！

第四種「Flatland」透過點擊控制角色的前進方向，收集足夠的鑰匙就能打開過關之門！第五種「Ditto」滑動可控制畫面上的小鳥，需引導牠們站上紅色按鈕，不過困難就在關卡中的小鳥不只一隻，而且牠們會同步被控制，相當的燒腦哦！

除了主線遊戲外，遊戲還有「Arcade」模式，裡頭還有更多不同的益智小遊戲可以玩，甚至你還能自己設計關卡唷！喜歡玩益智遊戲的朋友千萬不要錯過了

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fancade

Fancade 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Martin Magni

Martin Magni 官方網站： https://www.fancade.com/

https://www.fancade.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8 以上 / Android 因裝置而異

iOS 8 以上 / Android 因裝置而異 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的歡迎畫面設計的很可愛，就是一台遊戲機跟一些遊戲片，這些遊戲片的設計在關卡中也會出現哦！進入遊戲後，就可以看到第一個小島，上頭有三個遊戲入口，每一個都是不同的遊戲類型，且包含多個小關卡首先就點入第一個入口吧！

第一個遊戲就是「Odd Bot」，共有五小關，挑戰越多關可獲得的星數越多透過點擊可引導機器人移動，最終讓它走到「金塊」位置即可過關

有時還得滑動轉換視角，或需上下滑動電梯，才能順利過關

完成第一個主題遊戲後，另外兩個遊戲入口就解鎖了，可不分順序的進行挑戰，總之得集滿至少 50 顆星才可進入下一個小島

每一種遊戲都會在小卡上介紹它的玩法，「Longcat」透過滑動就能控制角色移動，延長身體來填滿整個空間每回移動都會碰壁才停止，而且無法回頭，必須找出唯一正確的路徑才可能過關

留下空格是無法過關的哦！但失敗也沒關係，可以無限制的重新開始

「Drive Mad」開卡車遊戲，利用畫面右下角加速、左下角減速，讓卡車走到終點即可過關但其實沒有想像中的簡單，因為卡車很容易一摔就壞，玩起來心有點累

由下方切換到「Arcade」可以看到更多的小遊戲

最後，如果你有興趣自建關卡的話，可到「Build」裡試試看哦！