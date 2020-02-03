想獲得最新、最正確的武漢肺炎疫情資訊，就快加入「疾管家」LINE 官方帳號！

網路上的假新聞、假消息滿天飛經常讓人不知道什麼是真、什麼是假其實我們要做的很簡單，

就是以政府所發佈的官方資訊為主就對了其它在群組裡流傳的各種訊息大家就看看參考就好非常時期人心不亂最重要！

而現在大家最重視的就是武漢肺炎的疫情如果想獲得最新、最正確的相關資訊當然就是要以我們的疾病管制署所發佈的消息為準但一般民眾真的很少會去瀏覽疾管署的網站所以疾管署就與 HTC 旗下健康醫療事業部 DeepQ 團隊合作建置了 LINE@ 疾管家只要加入該官方帳號就能即時獲得各種相關的資訊。

「疾管家」配合目前國內的疫情除了提供武漢肺炎的疾病介紹、症狀、預防方法外也可以查詢國際的疫情資訊還有疾管署的即時新聞稿如果懷疑自己感染了該怎麼辦、要去哪裡就醫、消毒水怎麼調……等資訊在這個官方帳號中都能查看到民眾也可以自行輸入文字提問諮詢哦！

想加入的朋友可以在 LINE 搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」就能加入與疾管家互動即時獲得最正確的防疫訊息。

使用方法：

第1步 在手機開啟 LINE 應用程式切換到「主頁」在上方搜尋列中輸入「疾管家」再切換到「官方帳號」就可以看到「疾管家」的帳號了。

第2步 也可以在「主頁」點擊右上角的「加入好友」按鈕切換到「搜尋」後輸入「@taiwancdc」同樣可以找到「疾管家」的帳號。

第3步 加入好友後「疾管家」會先進行基本的問候與設定依照畫面上的指示進行即可。

第4步 在下方的「傳染病知識通」裡已經有收錄一些武漢肺炎的相關資訊可以查看但如果你有其它的問題想詢問也可以點擊左下角展開鍵盤手動輸入問題。

第5步 疾管家提供的資訊很豐富而且正確24 小時都能查有最新的相關資訊也都會收錄在其中非常推薦大家加入一起對抗這個難搞的疫情吧！