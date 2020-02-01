「兔子真是太可愛了」不農也不肝的放置點擊遊戲（iPhone, Android）

「兔子真是太可愛了」是一個相當可愛的放置型遊戲不只是主角的眾兔兔們在遊戲中透過達成特定條件而留下的其他動物們也都萌到爆炸哦！

在遊戲中的主角大白兔某天終於來到了夢想中的月球，

但殊不知看到的卻是之前已存在月球的原住民兔兔們都餓扁了的模樣於是主角大白兔便決定要發展這片土地讓兔兔們可以養活自己！不過牠的目標卻是自己可以不用工作悠哉的過生活……

不過大白兔本來也就不用做事因為真正動手的是玩家你啊！（指）在遊戲中玩家需建造各式各樣的商店、建築、設拖並可召募人才來協助經營如果兩者搭配得宜就能讓建築的錢幣產能更高。

在遊戲中除了建築會隨時間自動產出錢幣外玩家有空時也可以透過點擊來進行宣傳招來更多的兔兔顧客當數量達一定程度時土地的等級就會提高此時就能獲得額外的獎勵並可提升各種數值的上限。

雖然必需透過大量的點擊才能進行土地的升級但其實遊戲也沒給玩家任何的壓力不需要長時間的耕耘想玩就玩、想休息也能安心的休息。背景音樂、音效都非常療癒喜歡兔子的朋友千萬不能錯過唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 兔子真是太可愛了

兔子真是太可愛了 軟體語言： 日語,簡體中文,繁體中文,英語

日語,簡體中文,繁體中文,英語 開發人員： WHRP,INC.

WHRP,INC. 官方網站： http://www.whrp.co.jp/

http://www.whrp.co.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.1 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 8.1 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在遊戲剛開始會有一段前導故事不過可能是日翻中的關係文字其實有些不太通順。但圖片都超可愛的如果不想看可點擊右上角的「SKIP」跳過即可。

看完故事後紅蘿蔔人就會引導你了解遊戲的玩法囉！首先先學習怎麼召募人才吧！點擊右下角的「兔兔」有三種召募方式需花費銀幣、金幣與比較多的金幣（？）可以召募到各種不同等級的兔兔。

遊戲中出現的兔兔都會標上各種不同的品種這些品種都是現實世界中真正有的哦！有興趣的朋友也可以趁機認識一下。

接著來了解一下如何建造設施點擊左下角的「槌子」再點擊上方的「施工道具」。

選擇想要建造的地點就能完成了。不過並無法選擇想要建造什麼樣的商店或建築。

點擊設施會出現選單點入「i」可查看設施的相關資訊也可以雇用員工來增加設施賺錢的速度哦！

平常有空時可以點擊下方的「大兔兔按鈕」招來四散的兔兔們當來的數量達一定程度土地的等級就會上升可獲得額外的獎勵唷！

如果想更專注的點擊可點擊「大兔兔按鈕」左上角的小圖示就能展開按鈕。點擊「FEVER」按鈕就能啟動 Fever Time 點擊獲得大量的銀幣與獎金。

遊戲除了有常態性的任務外每天也都會更新一些特定的任務內容達成都可以獲得金幣獎勵。

遊戲的主場景天色也會隨著現實的時間而有不同。雖然整體的玩法沒有太多變化不過畫風相當可愛、配樂也很療癒玩起來很舒壓唷！