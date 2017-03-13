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[HFS] Http File Server v2.3j 超快速 HTTP 架站機（提供檔案下載、上傳）

2016/11/21 更新：軟體版本更新至 v2.3j build 298 最新版。

Http File Server是個歷史還算滿悠久的簡易架站程式，他的主要功能就是讓一般使用者的電腦可以快速變成可下載、上傳檔案的網路伺服器。跟一般伺服器軟體不同的是，Http File Server著眼於設定簡單、快速上手等目標，一般使用者只要將檔案下載回來並執行之後，就可以上線讓別人連線進來抓檔案，完全不需要太多的安裝與設定等程序。

而Http File Server伺服器的主要功能就是讓大家透過IE、Firefox或Google Chrome等一般網路瀏覽器來連線，並進行檔案的下載與上傳工作。對於不懂FTP或其他軟體設定的人來說，可以用平常最熟悉的IE等瀏覽器來下載檔案，也是最簡單最不用費心解釋的方式。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Http File Server
  • 軟體版本：2.3j build 298
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.38 MB
  • 系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win 7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.rejetto.com/hfs/
  • 軟體下載：按這裡

 

主要功能：

  • 提供檔案下載與上傳功能
  • 支援虛擬目錄結構
  • 提供各種詳細的自訂化功能
  • 支援HTML佈景主題更換、修改
  • 支援流量控管功能，不會影響正常網路瀏覽
  • 提供簡易模式與專家模式，方便進行更細部的控管
  • 支援No-IP、DynDNS…等動態DNS設定與更新
  • 支援帳號、密碼控管下載權限

快速架設Http File Server 檔案下載伺服器：

 

一、啟動Http File Server伺服器，讓人下載檔案

第1步  將Http File Server軟體下載回來，直接按兩下「hfs.exe」檔案，執行伺服器軟體。第一次執行時會跳出一個Windows防火牆的設定視窗，請按「允許存取」按鈕，讓這軟體可以通過防火牆對外連線。如果你的電腦還有安裝其他防火牆軟體或類似功能的防毒軟體，請記得先開啟通行權限才可正常運作。

01-啟動Http File Server伺服器，讓人下載檔案

 

第2步  開啟Http File Server軟體主視窗之後，我們可以直接用滑鼠左鍵拖拉檔案到視窗中，或按「Menu」→「Add files...」，選取你要開放下載的檔案並加到下載清單中。

02-啟動Http File Server伺服器，讓人下載檔案

 

第3步  如圖，這些被加到視窗中的檔案都可以被其他人透過瀏覽器瀏覽、下載。如果你還有其他檔案或資料夾要開放下載，可以依照同樣的方法操作。

03-啟動Http File Server伺服器，讓人下載檔案

 

第4步  選取好要開放下載的檔案後，請依序按下「Menu」→「IP address」→「Find external address」，讓Http File Server軟體自動幫我們檢測目前電腦的實體IP位址。

04-啟動Http File Server伺服器，讓人下載檔案

注意！如果你家的網路有安裝IP分享器之類的設備，請記得先連線到IP分享器無線網路基地台的設定頁面中開啟「虛擬伺服器」功能，讓你的電腦可以通過IP分享器或基地台對外連線、存檔案的功能。

 

第5步  抓到實體IP位址後，我們便可將這個IP位址全選、複製下來，再把它貼給你的朋友或網友透過IE等網路瀏覽器開來看。

05-啟動Http File Server伺服器，讓人下載檔案

 

第6步  如圖，開啟指定的網址之後，我們可以看到視窗中有一堆檔案可供下載，如果要提供更多其他檔案給朋友下載的話，只要再把你要分享的檔案或資料夾拖拉到Http File Server視窗中即可。

06-啟動Http File Server伺服器，讓人下載檔案

 

快速架設Http File Server 檔案下載伺服器：

 

 

 

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  1. jasonjack2 說道：
    09-02, 2012 at 上午 10:03.26

    請問一下大大~

    你那個軟體下載 “按這裡"

    按下去後就可以直接下載的那這是用什麼方法做的??

    回覆
  2. LUKETANG 說道：
    09-07, 2009 at 上午 8:53.58

    不知有沒有辦法設為 服務 使用?
    不然登出後就不能用了

    回覆
  3. 小狼狼 說道：
    09-02, 2009 at 上午 12:45.00

    感謝重灌狂人的介紹
    我後來有去搜尋到2.0中文版本
    卡巴斯基檢測沒有木馬病毒出現

    這款比我上次用的好太多了

    下載介面也清晰明瞭！感謝介紹

    回覆
  4. tuntao 說道：
    09-01, 2009 at 下午 11:06.41

    請問我用3.5g手機連線上網,到第4步的尋找外部IP,無法做到,是不是手機的連線要設定,
    我的手機是 華碩P750,是否可幫回答 謝謝!!!!

    回覆
  5. garypopo 說道：
    09-01, 2009 at 下午 5:05.29

    我設定上傳需要打帳號密碼
    可是login之後 網頁會跳出無法連線
    可是關掉後 就可以上傳了
    不知道是不是bug

    回覆
  6. Jyushiou 說道：
    09-01, 2009 at 下午 4:45.40

    這個Http File Server真的太好用了…
    我野人獻曝一下，分享我現在的一個小用法

    我把我要share的目錄設定了兩個
    一個就是 FTP 目錄，另外一個則是我整顆D槽 (D槽裡面有我大部份的音樂、照片、影片… etc)
    然後我把D槽更名(假設改成aaa)之後，「把它設定隱藏」…
    所以一般使用者只會看到FTP這個目錄..
    但是當我自己有想要從公司電腦抓我自己電腦D槽的檔案時
    我就只要手動把網址改成 http://myIP/aaa 再輸入帳密之後，就可以抓了
    一方面兼固分享功能，一方面則可以兩層方式保護自己的資料 (一層是帳密，一層是隱藏目錄)

    最後想問不來恩大大的是… 有這種http File share… 那有沒有可以藉由http tunnel來先連到自己電腦，用來繞過公司proxy server擋網址的軟體啊?
    (也就是說都先連到自己電腦，然後才連一些像msn等被封鎖的網站。
    我知之前有個 http tunnel clinet有這個功能，不過那是要連到國外伺服器.. 而且用寬頻還要付費….)

    回覆
  7. kyosuke 說道：
    09-01, 2009 at 下午 3:59.43

    看到餐城種出來的菜 ^^

    回覆
  8. AYO 阿佑 說道：
    09-01, 2009 at 上午 11:33.51

    好文推一下

    以上 AYO 阿佑

    回覆
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