2016/11/21 更新：軟體版本更新至 v2.3j build 298 最新版。

Http File Server是個歷史還算滿悠久的簡易架站程式，他的主要功能就是讓一般使用者的電腦可以快速變成可下載、上傳檔案的網路伺服器。跟一般伺服器軟體不同的是，Http File Server著眼於設定簡單、快速上手等目標，一般使用者只要將檔案下載回來並執行之後，就可以上線讓別人連線進來抓檔案，完全不需要太多的安裝與設定等程序。

而Http File Server伺服器的主要功能就是讓大家透過IE、Firefox或Google Chrome等一般網路瀏覽器來連線，並進行檔案的下載與上傳工作。對於不懂FTP或其他軟體設定的人來說，可以用平常最熟悉的IE等瀏覽器來下載檔案，也是最簡單最不用費心解釋的方式。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Http File Server

Http File Server 軟體版本： 2.3j build 298



2.3j build 298 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.38 MB

2.38 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Windows XP/2003/Vista/Win 7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.rejetto.com/hfs/

http://www.rejetto.com/hfs/ 軟體下載： 按這裡

主要功能： 提供檔案下載與上傳功能

支援虛擬目錄結構

提供各種詳細的自訂化功能

支援HTML佈景主題更換、修改

支援流量控管功能，不會影響正常網路瀏覽

提供簡易模式與專家模式，方便進行更細部的控管

支援No-IP、DynDNS…等動態DNS設定與更新

支援帳號、密碼控管下載權限

一、啟動Http File Server伺服器，讓人下載檔案

第1步 將Http File Server軟體下載回來，直接按兩下「hfs.exe」檔案，執行伺服器軟體。第一次執行時會跳出一個Windows防火牆的設定視窗，請按「允許存取」按鈕，讓這軟體可以通過防火牆對外連線。如果你的電腦還有安裝其他防火牆軟體或類似功能的防毒軟體，請記得先開啟通行權限才可正常運作。

第2步 開啟Http File Server軟體主視窗之後，我們可以直接用滑鼠左鍵拖拉檔案到視窗中，或按「Menu」→「Add files...」，選取你要開放下載的檔案並加到下載清單中。

第3步 如圖，這些被加到視窗中的檔案都可以被其他人透過瀏覽器瀏覽、下載。如果你還有其他檔案或資料夾要開放下載，可以依照同樣的方法操作。

第4步 選取好要開放下載的檔案後，請依序按下「Menu」→「IP address」→「Find external address」，讓Http File Server軟體自動幫我們檢測目前電腦的實體IP位址。

注意！如果你家的網路有安裝IP分享器之類的設備，請記得先連線到IP分享器或無線網路基地台的設定頁面中開啟「虛擬伺服器」功能，讓你的電腦可以通過IP分享器或基地台對外連線、存檔案的功能。

第5步 抓到實體IP位址後，我們便可將這個IP位址全選、複製下來，再把它貼給你的朋友或網友透過IE等網路瀏覽器開來看。

第6步 如圖，開啟指定的網址之後，我們可以看到視窗中有一堆檔案可供下載，如果要提供更多其他檔案給朋友下載的話，只要再把你要分享的檔案或資料夾拖拉到Http File Server視窗中即可。