「真心話大冒險」內建 1000 題繁中題庫、四款遊戲模式，炒熱氣氛的好幫手！（iPhone, iPad）

聚會時最怕冷場這個時候玩遊戲就對了！而最簡單又能炒熱氣氛的就屬「真心話大冒險」啦！不過每次想題目是不是都想破了頭呢？快來下載「真心話大冒險」App 吧！內建上千條的題庫絕對夠你玩！

題庫的部份分為真心話與大冒險，

並依難度各分三種等級在回答前可即時選擇難度如果覺得題庫還不夠用程式也開放使用者自行新增題目且可設定這些自定義題目出現的頻率讓遊戲的過程中可以加入更多驚喜。

如果聚會現場沒有準備其它的遊戲來決定人選那麼也可以搭配程式所準備的四種遊戲模式包含轉盤、炸彈、骰子與命運瓶。「轉盤模式」中除了真心話、大冒險以及真心話大冒險（隨機出題）外還可以新增其它的指定選項例如唱首歌、跳支舞……等。「炸彈模式」則是可以設定箱子與炸彈的數量每個玩家可選定自己想要的箱子點開後如果有炸彈就需接受懲罰！

「骰子模式」又分為數字骰、喝酒骰與自定義三種可在骰子的六個面設定不同的任務條件骰到就需執行骰子最多可放置 5 顆也可以用來比大小哦！「命運瓶」即是取代真實的酒瓶只要將手機平放讓命運瓶開始轉動最後指向誰誰就需回答回題。

當然如果聚會本身就有遊戲那就可以直接使用它的題庫來進行懲罰即可。眼看連假將近準備迎接各種大大小小的聚會建議可以先下載備用哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 真心話大冒險

真心話大冒險 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： Gerinn LLC

Gerinn LLC 官方網站： http://www.gerinn.com/

http://www.gerinn.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「真心話大冒險」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

如果只是需要題目可直接點擊「隨機題庫」就可以設定級別後選擇要玩「真心話」、「大冒險」還是「真心話大冒險」由程式隨機選題。

若需要先決定人選就點入「多人遊戲」。有四種遊戲模式可選擇「轉盤模式」有預設的轉盤可以使用可直接點擊修改項目內容也可點擊「＋」新增項目。右上角的「添加新轉盤」則可以另外再新增一個不同內容主題的轉盤。

點擊「開始」即可轉動最後看轉到什麼就得執行該項目。

「炸彈模式」可設定要放置的炸彈數（懲罰人數）與箱子數（玩家人數）設定後按下「開始遊戲」每個人選定自己要的箱子點開後若有炸彈即需被懲罰。

「骰子模式」點擊右上角可選擇要使用的骰子類型也可以自定義骰子要放入的內容哦！

「命運瓶」最簡單點擊就會開始轉動最後指向誰誰就需回答問題。

「自定義」中可瀏覽所有的內置題庫也可以自定義更多的題庫。

之後可到主畫面右上角點入「設置」就可以在「自定義題目出現率」的地方設定自己題庫的出現頻率了。