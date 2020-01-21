尋物 + 著色＝「SRCH!」兩種遊戲一次滿足！（iPhone, Android）

尋找隱藏物品與著色本都是很受人歡迎的遊戲可以訓練眼力、記憶力又舒壓而且很好打發時間！因此「SRCH!」就把這兩種遊戲組合在一起，

讓玩家們可以在一款遊戲中滿足兩種不同的樂趣！

其包含超過 100 多張的圖片且會持續更新有動物、植物、食物、搞笑、兒童、愛情、字母……等各種類型每一張圖片都是由超多小元素所組成像是蘋果、麵包、各式各樣的工具、小動物、球類……等只是它們原本都是灰色的狀態玩家需依據指示找出指定的圖案將所有的圖案都找出後才能過關。

而這些被找出的圖案就會逐一的填上色彩當找出所有圖案的同時這張圖片也就完成了著色原本灰灰無趣的圖片就會變得多彩多姿唷！遊戲可離線玩不過圖片的選擇就會比較少網路連線則會有比較多圖片可以玩但相對就會受到廣告的干擾大家玩的時候就再取捨一下囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： SRCH！

SRCH！ 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： Wowmaking

Wowmaking 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有簡單的教學畫面上方會列出一些小圖示玩家需在中間的圖案中找出這些小圖示如果找不到可使用下方的「電燈泡」取得提示。

將所有的物品都找出後就可以過關了。點擊「開始」就能選擇自己想挑戰的圖案。

點入想要玩的圖案後可以看到圖案原本都是灰色的狀態。

依上方的圖示找出物品就會一一的幫它們塗上顏色。

找出所有的圖示就可以過關囉！

遊戲中時常會有獲得獎勵的機會不過有些是需要觀看廣告才能取得。若是達成成就才獲得的獎勵就可以直接收集但看廣告則可加倍獎勵。

「每日」裡每天都會有一個新的圖案若想玩的話需連網才能取得圖案。而所有完成或未完成的圖片則都會收藏在「我的作品」裡。

有時候還可獲得神祕的獎品就是比較特別的圖片。喜歡玩尋找物品或是著色遊戲的朋友都可以來玩看看唷！