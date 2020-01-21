「桌面揮春」在手機桌面貼張春聯好過年！（Android）

每到過年就要準備新的春聯張貼在大門口添喜氣外也能營造更豐富的新年氛圍但你知道嗎？在手機桌面也能貼春聯唷！只要利用「桌面揮春」這個小工具，

就可以做到。

「桌面揮春」裡供收錄了 36 句的新年賀詞除了經典款的恭喜發財、喜氣洋洋、財運亨通、五福臨門、如意吉祥等外也有比較特別的像是小人彈開、荷包常滿、英俊瀟灑、嫁入豪門等可選擇。

將春聯加入桌面就立刻可以感受到過年的氣氛如果不想更換桌布加入小春聯也是不錯的主意哦！除此之外它也可以用來製作祝福訊息在主程式中點擊想要的賀詞就能自動生成祝福文字可方便在春節期間用來傳送給親朋好友。雖然它屬於比較舊的 App但實際測試還是可以使用的有興趣的朋友可來試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 桌面揮春

桌面揮春 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： bitartist

bitartist 官方網站： http://androidhk.com/

http://androidhk.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 1.6 以上版本

Android 1.6 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「桌面揮春」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 安裝後開啟程式會看到下方的提示訊息點擊「確定」即可進入使用。在主程式中點擊祝福語可將其加入下方的文字框中。

第2步 點擊下方的文字框可以再手動輸入其它的文字點擊「分享」即可將祝賀訊息傳送出去。

第3步 若想將春聯放在桌面上先在桌面空白處長按點入「Widget」找到「桌面揮春」即可拖曳擺放到桌面。（注意：每款手機的小工具設置方式可能略有不同）（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

第4步 接著再選擇想要放置的祝福語就可以將春聯成功貼在桌面啦！這樣一貼是不是很喜氣呢？雖然春聯的字體有兩種不過皆為預設無法手動選擇哦！