祝福要親手寫才有誠意！「恭喜發財手寫揮春」一起發揮創意寫出最有梗的春聯！（Android）

新年到！好運到！農曆春節期間見面的第一句話就是恭喜恭喜（偷偷置入新年歌XD）而對於無法見面的遠方親朋好友，

也一定要透過科技來數位拜年一下傳張貼圖、應景圖文都 ok但那些都沒有親手寫下的祝福來得有誠意！

「恭喜發財手寫揮春」可以讓我們真的親手寫下四字的賀詞把自己的心意隨著個人筆跡一起傳送給對方哦！操作方式很簡單分別在春聯上寫下四個字提供黑筆、金筆可以選用筆粗也能自由調整除了寫字你也可以用畫畫的方式來表達寫出最有梗的春聯最後將完成的春聯儲存為 PNG 圖檔後就能進行分享。

雖然它是蠻舊的程式不過測試後在 Android 10 還是可以正常操作的無論是要傳送給單一好友或是上傳分享到社群平台都蠻不錯的唷！有興趣的朋友可以嘗試看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 恭喜發財手寫揮春

恭喜發財手寫揮春 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： Alvin SIU

Alvin SIU 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.2 以上版本

Android 2.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「恭喜發財手寫揮春」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式時會出現提示訊息點擊「確定」即可進入。閱讀免責聲明後就可以點擊「寫揮春」開始寫。

第2步 看到春聯後後直接點擊差不多第一個字的位置就可以進入編輯畫面在左側可選擇筆色、色粗「擦除」可手動去除部份字體「全部清除」就是全數清空重寫。

第3步 寫好後按下「完成」接著再點擊第二個字的位置以此類推寫完四個字。

第4步 全部寫好後點擊「存檔」就可以將春聯存到相簿中之後就能自由分享使用囉！