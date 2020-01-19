「學學日文」透過反覆不同的練習，就是要讓你熟記五十音！（iPhone, Android）

過去介紹過許多不同的日文五十音學習 App不知道大家的日文假名是不是都已經學會而且記熟了呢？如果還沒那可能是緣份還沒到！（咦？XD）也許你可以再試試「學學日文」這個小工具。

「學學日文」有系統的規劃了三大課程，

包含平假名、片假名與 JLPT N5。在平假名與片假名的部份又分為清音、濁音與拗音三個單元JLPT N5 則是以單詞學習為主共分為七個單元不過使用者並無法自己選擇要學習的單元而是必須跟著課程的進度走一一的完成學習。

在練習的時會先學習到 5 個單字緊接著就會進行多樣化的練習包含聽力練習、拼寫練習與選擇練習經過一連串反覆多變的練習後才會再進入學習下一批的 5 個新單字而前面學習過的單字也會在後續的練習題中穿插出現透過這樣的學習方式絕對可以讓你熟記五十音！

而除了練習外程式也有提供「測驗」可以讓使用者檢視自己的熟悉度。每個單元的測驗一天只能做一次而且題目不少建議要測驗時最好可以空下一段時間認真的作答在答題時不會知道是否答對在結束時才會將答錯的題目列出來可以針對這些錯誤的部份再多加複習。

若之前嘗試過其它的日文學習 App 都沒成功就透過「學學日文」再給自己一次努力的機會吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 學學日文」

學學日文」 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： Yue Cheng Lin / TinyLin

Yue Cheng Lin / TinyLin 官方網站： https://www.facebook.com/101047928070810

https://www.facebook.com/101047928070810 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式在首頁就能看到平假名、片假名與 JLPT N5 三個課程。點擊「開始練習」後會跳出一個提示訊息如果不夠認真可是會被廣告懲罰的！

進入練習後會先學習 5 個新的單字每個假名都會附上發音、拼音記住後點擊「下一個」學習完新單字後就會進入練習。包含聽力、拼寫與選擇三種題型。

練習完成一輪後就會再進入下一批 5 個單字的練習。練習時答錯會直接顯示正確答案可確認後再點擊「下一個」進行下一題。

練習時如果想加點刺激的感覺可點擊右上角進入設定開啟「倒數計時練習」就能設定秒數。練習答題時就必須在秒數內回答否則就算答錯。

回到首頁就可以看到目前的練習進度點擊單元右側的小圖示可展開「單字表」打勾的表示已熟悉其它的就要再多加努力囉！在單字表點擊也可以聽發音。

由下方切換到「測驗」可依單元進行測試每個單元每天只能測試一次。確定自己有空可以認真測驗的話就可以點擊「開始測驗」。

在測驗時並不會知道是否答對回答後需點擊「下一個」才能回答下一題。若想修改上一題的答案也可以再點擊「上一個」來修改。

答完最後一題按下「送出」還會再次確認是否要「送出」。

最後就能看到自己的成績如果有答錯的就會列在下方。在列表中則會列出測驗次數、上回的成績與日期、時間。