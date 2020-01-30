過完年，來面對吧！「Jump Rope Counter」跳繩計數器，還有 30 天健身挑戰！

過完一個到處齊得龍東強的歡樂春節想必大家該吃的都沒有少吃吧！那麼接下來就勇敢的站上體重計，

看看要還的債有多少吧！無論是要去健身房報到還是要慢跑快走通通都可以重點是要開始動起來！如果真的很懶得出門或沒有太多的時間可以運動跳繩也是燃燒卡路里的好方法只要家裡的樓地板夠堅強任何時候都能運動。

但漫無目的的跳繩很容易就會失去興趣若決定要執行這項運動那麼建議大家可以下載「Jump Rope Counter」來輔助它本身就是一個跳繩計數器可在跳繩時將手機固定在臂套或運動腰包上就可以協助使用者計數。

它可設定一個卡路里的消耗目標再利用所提供的三種跳繩模式來達到這個目標。包含計時、計數與間歇運動計時的部份可設定例如 5 分鐘它就會幫你記錄這 5 分鐘的時間內你共跳了幾下；計數就是……計數；最後的間歇運動可設定跳繩、休息的間隔秒數例如跳 20 秒、休息 15 秒然後持續 5 分鐘在該休息或該跳繩的時候程式都會有人聲提醒。而無論選擇哪一個模式都會同時估計所消耗的卡路里數。

除此之外希望有一個完整運動計劃的朋友程式也有提供 30 天的健身挑戰每天都有給使用者一個目標數從 260 下會逐漸增加到最後的 2000 下需跳到該目標數才能解鎖下一天的挑戰就像玩遊戲破關一樣感覺很有趣。

其實「Jump Rope Counter」可用於跳繩之外若家裡有「彈跳床」或甚至是用空氣跳繩的方式也全都可以用因此不要再想藉口了現在、立刻、馬上！就動起來！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Jump Rope Counter

Jump Rope Counter 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pavel Poley

Pavel Poley 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Jump Rope Counter」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 先設定性別、體重、身高以及要消耗的卡路里目標。

第2步 校正程式的敏感度拿著手機模擬跳繩看看手機偵測到的次數是否正確拖曳橫桿來調整敏感度接著按下「CALIBRATE」即可進入主畫面。在主畫面上方可看到剛剛決定的卡路里目標接下來就可以用下方三種不同的模式來跳繩達成目標。

第3步 若選擇「Timer」可再設定想要運動的時間準備好後就可以按下方的按鍵開始計時計數。螢幕關閉時一樣會持續計數。

第4步 當時間到時會有鈴聲提醒並會在螢幕上顯示跳了多少次與消耗了多少卡路里。

第5步 「Counter」就是單純的計數當想要跳到自己覺得累為止的時候就可以選擇這個模式一樣準備好後按下按鈕想停止時就按下停止鍵最後同樣可看到時間、次數與消耗的卡路里數。

第6步 「Intervals」是間歇運動開始前可調整數值包含跳繩的秒數、休息秒數與執行的總時間。開始運動後在該跳還是該休息時都會有人聲提醒。

第7步 每回累積消耗的卡路里數會在主畫面上方轉化為進度百分比。點擊左上角開啟選單在「Sessions」裡可看到所有的跳繩紀錄「30 Days Challenge」則可執行 30 天的健身挑戰。

第8步 在「Settings」裡可連結 Google Fit最下方可設定「Notification Time」每天提醒自己運動。