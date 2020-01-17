Morphin 用自己的 3D 頭像製作各種有趣的 GIF 動圖（iPhone, Android）

大家還記得之前介紹過的「Avengethem」可以把自己變成超級英雄的網站嗎？其實除了超級英雄外你還能變成更多有趣的名人唷！

「Avengethem」的開發者也有推出功能相似的「Morphin」GIF 動圖製作 App在 iOS 與 Android 雙平台皆可下載得到，

雖然兩者的介面稍有不同但皆很容易操作。使用前需以 Twitter、Google 帳號登入或使用 Email 註冊接著就可以立即幫自己拍張照或是使用相簿中已存在的個人照來製作 3D 頭像。

程式中收集了上百張的 GIF 動圖模版可直接預覽動圖的內容點選想要使用的圖片後程式就會立即進行合成在合成時雖然會花些時間不過程式還有提供有趣的問答遊戲陪伴使用者度過有時候連題目都還沒看完動圖就製作完成了呢！（明明就是自己閱讀英文題目的速度太慢 XDDD）

完成的 GIF 動圖還可以在圖上加入文字中英文皆可之後就能直接選擇分享或儲存囉！動圖模版的部份都有持續在更新中喜歡玩此類變臉 App 的朋友一定要來試試「Morphin」哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Morphin

Morphin 軟體語言： 英文

英文 開發人員： URANIOM / Morphin

URANIOM / Morphin 官方網站： https://getmorphin.com/

https://getmorphin.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 9.3 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

iOS 與 Android 版本介面稍有不同以下以 iOS 版本示範。

第1步 初次進入需以 Twitter、Google 帳號登入或使用 Email 註冊。接著設定暱稱後點擊「Continue」。

第2步 程式會利用對話的方式來介紹與說明使用方式大致上就是說明拍照的重點。點擊「OK!」再點擊「OK, MY TURN」（拍照）或「WAIT, NOT NOW」（使用範例圖試用）。

第3步 這邊選擇範例圖共有三張可選用。最後程式會詢問是否想要接到最新通知要就點「SURE!」不要就點「NO, THANKS.」。

第4步 最後點擊「ALL THE GIFS」就終於可以看到所有可以選用的 GIF 動圖模版啦！Android 版本就比較簡單登入或註冊後就可以進入拍照步驟然後接著選用模版。