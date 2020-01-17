[限時免費] Aurmatic 自動化 AI 人像模式照片編輯器（iPhone, iPad）

在 iPhone X 之後的機型相機裡就存在了人像模式在拍照時可自動辨識出主體，

而將背景模糊柔焦化創造景深的效果不過也僅止於加入一般的模糊特效如果想多點不同的變化可以下載「Aurmatic」這款 AI 照片編輯器。

它可透過 AI 人工智慧自動辨識照片或鏡頭前的人像、動物或車子並可近乎完美的將這些主角與背景做出區隔讓使用者可輕鬆在背景處加入不同的特效也可透過光圈的大小來調整景深的程度讓人像模式的背景不再只有單一種樣貌。

程式提供 6 款背景特效可選擇包含 3 不同風格的柔焦效果、動態模糊以及結晶、灰階簡單就能提升照片的質感！若自動辨識的主體範圍有需要修正的地方程式也有提供操作直覺的修正工具可透過輕鬆的塗抹讓照片的呈現更加完美哦！有興趣的朋友可趁限時免費下載試用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Aurmatic

Aurmatic 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Alexander Sukhanov

Alexander Sukhanov 官方網站： http://aurmatic.com/

http://aurmatic.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Aurmatic」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 使用程式來拍照時若鏡頭未偵測到人像或其它主體就會顯示如左圖當偵測到主體時才會像右圖此時即可拍照。或也可點擊左下角進入相簿選照片進行編輯。

第2步 拍照或選入照片後就可以進入編輯畫面。在下方可調整光圈數值背景的模糊程度就會隨之變化。

第3步 在「Style」選擇想要的背景特效。此時可能會發現有部份的主體範圍好像辨識的不夠準確但沒關係我們可以到「Edit」來做修正。