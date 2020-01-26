除法大挑戰！「Divide」超花腦力的數字消除遊戲（iPhone, Android）

數字類的消除遊戲中，經常可以看到加法、減法的元素，而 2048 遊戲運用到的則是乘法，幾乎沒看過像「Divide」這樣由”除法”挑大樑的，玩起來感覺更花腦力！

「Divide」乍看之下與一般的數字消除遊戲很相像，將數字擺到遊戲盤中，符合條件就能合併消除，不過它的條件就是兩個相連的數字必須要能相除，例如 4 與 8 連在一起就能相除變成 2；12 與 36 就能變成 3，以此類推，而無法相除的數字就會留在遊戲盤上

遊戲可以一直進行到遊戲盤中再也擺不下數字為止，能獲得多高的分數就看玩家的算數能力與安排數字連鎖消除的能力有多強啦！除了 3×3 的遊戲盤外，還有 4×4 可選擇，如果想體驗更緊張刺激的感覺，還有限時模式可以挑戰唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Divide

Divide 軟體語言： 英文（還有奇怪的中文）

英文（還有奇怪的中文） 開發人員： waken

waken 官方網站： https://wakeninc.blogspot.com/

https://wakeninc.blogspot.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有教學，不過搭配的說明文字……有點微妙啊！總之就是下方會不斷出現數字方塊，玩家需將它們移動到遊戲盤中，兩個數字可相除即可消除或合併。

剛剛的 24 與 4 相連，可相除得 6，接著再將下一個數字放到遊戲盤中，但如果兩個數字無法相除，就會留在遊戲盤中

接下來嘗試看看連鎖效應，將 3 放置在 6 旁邊可得 2，接著 2 再與 10 相除可得 5精心安排連消可獲得更高的分數

如果兩個數字相除等於 1 時，就可以清空該格子在右下角有個 Keep 的位置，可以用來保留一個數字當遊戲格再也放不下任何數字時，遊戲就會結束囉！

失敗時可選擇看廣告來復活，若不復活就會記錄分數

回到首頁，可選擇 4×4 或 Time Limit 限時模式

在遊戲時，點擊右上角的「暫停」按鈕，可在「Skin」處切換為淺色模式，感覺是不是更多彩多姿呢！