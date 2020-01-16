Logo Instant 圖標設計模版 PSD、AI 檔免費下載，個人、商用皆可！

想要為個人、公司、品牌設計一個專屬的 Logo似乎越來越簡單了就算沒有設計的預算，

也可以利用像「Squarespace Logo Maker」、「DesignEvo」、「Hatchful」此類的線上免費 Logo 設計工具來製作。雖然用圖庫來設計獨創性稍嫌不足但不需專業的技術也能親手設計出一定水準的 Logo對於非常時期的創業者來說還是相當有助益的。

而本篇要介紹的「Logo Instant」對於 Logo 設計也有非常大的幫助其提供上千種 Logo 設計包含各式各樣的行業類別像是電子商務、時尚、媒體、金融、通訊、商業、動物、孩童、旅行……等皆可依照類別來搜尋適合的 Logo 設計風格。

網站會提供完整的圖標設計模版可下載 AI、EPS、PSD 檔後自行更改文字內容、顏色甚至可以模版為基礎自行發揮創意做出更不同的圖標設計但這就比較適合會操作 Photoshop、Illustrator 的人來使用了。

無論是個人還是商業使用皆可網站除了會提供 Logo 檔案外連其中使用到的字型來源也會一併附上如果想延用字型設計的話就能輕鬆找到下載的管道不過提醒大家在使用時需特別注意該字型本身的授權範圍哦！

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網站畫面：

開啟網站即可看到一些圖標設計點擊上方的「FREE LOGOS BY CATEGORY」就可以用分類來篩選。

 

依照行業類別的不同Logo 設計的風格也會有所差異目前上千個的 Logo 分為動物、商業、通訊、社會、電子商務、食物、科學、媒體、時尚……等 23 類。

 

點入分類即可看到 Logo 列表每一個都是完整的設計可以選擇喜歡的風格後再下載回來修改成更適合自己品牌、網站、公司的 Logo 設計。

 

點選 Logo 即可查看大圖再往下拉就能點擊「Download」將設計原始檔下載回來。

 

下載的壓縮檔當中就會有 AI、PSD 檔可以後續再修改文字內容、字型、字體顏色甚至改變不同排版設計。如果想使用預設的字型可在「font.txt」裡找到字型來源。

 

最後更新：01-16, 2020 下午 2:41

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