這個字型有滿滿的台灣元素！「Taiwan Icon Font」圖標字型免費下載

在世界上若能找到一個比自己更愛自己的人那真的是一件很幸福的事吧！

打開「Taiwan Icon Font」這個網站你就能感受到一種被愛的感覺！這個網站是由兩位被台灣深深吸引的日本人 holoko 與英國人 Rob 所一起製作的，

他們以台灣各地景點、代表性事物為出發點設計了 100 個 icon希望透過免費分享設計資源能讓台灣被世界上更多的人知道、關注並喜歡。

這 100 個 icon 設計的相當精緻其中有包含旗幟、地形、建築、食物、交通、民俗還有細至生活、民生……等各種不同領域全都是滿滿的台灣元素提供的格式包含 otf, svg, woff, woff2, css只要你需要就能免費下載使用。

第一批推出的 icon 是以台灣旅遊主題所以可以看到有絕大部份都與觀光景點建築地標有關像是中正紀念堂、台北 101、龍山寺、行天宮、紅毛城、安平古堡、高雄的美麗島站、八卦山的大佛、阿里山鐵路……等而且開發者還會持續更新更多的 icon。

瀏覽過網站裡的文字與所有的 icon 後真的可以感受到兩位對台灣深切的愛甚至比許多台灣人還更愛台灣的感覺那真的很微妙在這裡想私心的向他們說聲謝謝謝謝你們愛台灣。

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網站畫面：

開啟網站後可以看到一些開發者的說明與介紹點擊右上角的「icons」即可瀏覽所有的 icon。

 

每個 icon 下都有對應的名稱每一個設計都相當用心裡面甚至還有一些我沒去過的地方！是不是該感到慚愧啊～～～

 

點擊右上角的「Get Started」就可以再點擊「Download」將所有的 icon 打包下載囉！

 

最後更新：01-15, 2020 下午 2:22

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