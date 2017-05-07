2017/5/8 更新：軟體版本更新至v4.5.7.6623 最新版。建議先到控制台完整除舊版程式之後，再重新安裝新版軟體。

CDBurnerXP是個很有名的免費燒錄軟體，除了可以燒錄一般常見的CD、DVD、藍光DVD、將被淘汰的HD-DVD與其他各式光碟規格，還可支援絕大多數IDE、USB、Firewire與SCSI介面的燒錄機。

在燒錄功能方面除了一般資料光碟、音樂CD與光碟複製、對拷功能之外，還可燒錄ISO檔、從光碟製作ISO映像檔，並可將NRG、bin等格式的光碟映像檔轉換成標準的ISO映像檔格式。最重要的是，它操作簡單還支援中文介面，可免費使用於一般家庭與學校、辦公室等環境，不用再花錢買燒錄軟體囉。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： CDBurnerXP

CDBurnerXP 軟體版本： 4.5.7.6623

4.5.7.6623 軟體語言： 中文（內建多國語系）

中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體（適用於家用與商用環境）

免費軟體（適用於家用與商用環境） 檔案大小： 7.58 MB

7.58 MB 系統支援： Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10

Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10 官方網站： http://cdburnerxp.se/

http://cdburnerxp.se/ 軟體下載： 按這裡

主要功能： 燒錄CD、DVD、藍光DVD、HD-DVD...與其他各式光碟

支援絕大多數的IDE、USB、Firewire與SCSI介面的燒錄機

燒錄音樂CD（支援無間斷燒錄）

燒錄ISO檔或從光碟製作ISO映像檔

支援燒錄後的資料驗證功能

製作可開機光碟

內建包含繁體中文在內的多國語系

支援將bin、NRG等光碟映像檔轉換成ISO檔

內建簡易的光碟封面編輯、列印功能

支援的作業系統：Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/Windows 7

CDBurnerXP軟體的安裝畫面：整個都是中文的，安裝過程也會讓我們選擇要安裝的語系，裝好之後也都會是中文介面。

一、將檔案、資料夾燒錄、備份到光碟中

第1步 安裝好CDBurnerXP軟體後，從開始功能表啟動CDBurnerXP燒錄軟體。開啟之後，會有個選單讓我們選擇燒錄工作的類型。如果你要將圖檔、文件或各種資料備份到CD或DVD光碟片中的話，可以按「資料光碟」這個選項，接著再按一下〔確定〕。

第2步 接著，請將空白光碟片放到燒錄機中，然後從上方的資料夾中將你要燒錄的檔案拖拉到下方的預備燒錄區。或者也可以從桌面上或其他資料夾，直接把要燒錄的檔案拖拉到CDBurnerXP軟體視窗中。

第3步 彙整好要燒錄的檔案或資料夾之後，可以從下面綠色的柱狀圖看出目前已經選取了多大空間的檔案，視窗下方也會標示此空白光碟片還剩下多少空間可用，只要不超過可用空間，都可以燒錄進去。確定要燒錄的話，請按一下〔燒錄〕按鈕。

附註：如果你將MP3音樂檔燒錄成音樂CD時，如果不希望每首歌中間有空白（無聲音）的間隔，可以在按下燒錄按鈕之後，點選「建立無間隔光碟」，即可讓燒出來的CD播完一首之後馬上接著播下一首。

第4步 出現「您想要如何燒錄光碟？」的詢問視窗後，請按〔結束光碟〕，即可開始燒錄工作。

如果你的光碟片還有空間可以燒錄其他檔案，而且你日後還想再加燒一些東西進去的話，可以按〔光碟保持開放〕，下次可以從上次結束的位置再燒錄進其他檔案。

第5步 接著會出現一個燒錄進度的視窗，請靜待數分鐘，等燒錄工作100%完成後即可將光碟片取出。