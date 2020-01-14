引導式日記本「tinythoughts」給你一個小題目，用 280 個字寫下今天的心情！（iPhone, Android）

不知道一年過去了每天寫日記對你來說是否仍然是難以達成的事？如果今年的你想再重新開始挑戰可以考慮與「tinythoughts」一起來做這件事，

也許它能助你一臂之力！

「tinythoughts」是一款引導式的迷你日記本每天它都會給你一個題目當你不知道該寫些什麼的時候就可以參考這個題目以其為出發點來為今日的自己留下一點記錄。每篇日記最多只能寫下 280 個字（含標點符號）想寫多也沒辦法因此它也可以讓我們練習用更精簡的文字來表達自己的思緒。

如果有時候覺得一張照片勝過千言萬語你也可以簡單放入一張當日的代表照做為記錄。程式雖然沒有提供關鍵字搜尋的功能不過在寫日記時可在文末加入＂#tag＂自訂各種有意義的標籤之後就能透過它來快速查找相關的日記內容。

若你能堅持用它來寫日記超過一年那麼它就可以變成像五年日記、十年日記一樣會將相同日期所寫下的日記內容在同一個畫面中列出來如此就能在當日同步回顧往年各時期的心情囉！

程式甚至還有分析心情的功能不需要特別為自己的心情做記錄程式會透過一段時間的觀察自動從輸入的文字中進行分析並會自動添加相對應的「#positive-mood」（積極情緒）或「#negative-mood」（消極情緒）標籤從標籤的篩選結果就能大略了解自己的心情變化了。

不過不太確認這個分析功能是否支援中文內容就是了有興趣使用它來寫日記的朋友可以在一段時間後看看是否有出現這兩個標籤再好心的回報給大家知道一下吧！（手比愛心）

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： tinythoughts

tinythoughts 軟體語言： 英文

英文 開發人員： jrobins

jrobins 官方網站： https://tinythoughts.me/

https://tinythoughts.me/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 初次開啟程式會有一些功能介紹點擊「Start Journaling」即可直接進入下一步。

第2步 在開始寫日記之前需先登入帳號可選擇 Google、Apple 帳戶登入或是用 Email 註冊。登入後即可開始寫日記。每天在日期下方都會給使用者一個問題如果不知道該怎麼寫下今天的心情不妨就從回答這個問題開始吧！

第3步 點擊右側的「圖片」可拍照或從相簿選取照片。另外在日記當中可用「#」來加入標籤之後就能方便搜尋相關的日記囉！例如 #family, #rain, #friend……等。

第4步 寫好日記後按下「Save」即可保存。若有加入標籤會自動將標籤加入右上角的「#」中之後就可以從這邊點擊篩選。

第5步 點擊左上角可展開選單點入「Settings」可設定每日提醒時間以免忘了寫日記。

第6步 每天只能寫下一篇日記而且到了隔天就不能再做修改。也只有到了隔天出現新的日記問題時才能再寫下新的日記。如果能堅持繼續寫下去就可以像右圖這樣在同一日期中看到每年同日寫下的日記內容哦！