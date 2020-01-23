對麻將一竅不通嗎？過年還是可以玩「麻將迷陣」參與一下！（iPhone, Android）

過年大家總愛摸兩把、游游乾泳但是有些人就是對麻將一竅不通學了老半天還是搞不懂，

那也沒關係我們可以選擇玩「麻將迷陣」來增加一點參與感。

「麻將迷陣」是一款利用麻將方塊來進行的配對遊戲在關卡中麻將們會堆疊在一起只有最上層的麻將可以被取用湊齊同花色的麻將 3 個即可消除。不過在選取麻將時可不能太過隨性因為收集框最多只能放下 7 顆麻將如果取下第 7 顆麻將還無法消除那麼該關卡就算跳戰失敗了！

遊戲共有 1200 個關卡簡單的操作方式無論在何時何地都能玩上幾場除了一開始會開放的綠色、藍色主題外還有 10 款的特色主題在玩到指定關卡時就能自動解鎖使用包含森林、大海、海底世界、小島、農村、城巿……等不同風格可為玩家帶來更多視覺上的樂趣哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 麻將迷陣

麻將迷陣 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： STAR SPRITE

STAR SPRITE 官方網站： http://starsprite.com/

http://starsprite.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後點擊中間的按鈕即可進入關卡。最初會介紹遊戲玩法後續當有新的功能出現時也會有相關的介紹說明。

正式開始時點擊上方的麻將就會被收入下方的收集框中湊齊 3 個相同的花色即可消除順序不限。

將桌面上的麻將都清光後即可過關。

收集框最多可放入 7 顆麻將但若在放入最後 1 顆麻將時還無法消除那這個關卡即算挑戰失敗。

在首頁下方點入「小山」可看到主題列表一開始只會開放綠色與藍色主題可選用隨著挑戰到指定關卡就會陸續解鎖新的主題。