「Notey」瀏覽器上的快速筆記工具（Google Chrome 擴充套件）

在瀏覽網頁時偶爾可能會需要做些筆記、備忘錄或是突如其來的靈感、閱讀後的心得，

都會希望有個快速方便的方式可以把這些需要記錄的內容保留下來也許以往你會在電腦桌面開一個文字檔專門用來做這件事但現在你可以試試「Notey」這個 Google Chrome 瀏覽器的擴充套件。

「Notey」是一個體積相當小的擴充程式安裝後當你在瀏覽網頁或觀看影片途中臨時需要記下一些文字的時候只要點開網址列右側「Notey」的圖標就能開啟一個記事本立即寫下任何的筆記內容或備忘事項而且它會自動儲存不需擔心文字丟失的問題就算關閉瀏覽器下回再次開啟時記事本中的內容還是會完好如初直到你將它清除為止。

它預設為深色模式如果你需要也能改為淺色主題在記事本下方還有附加「CapsLock」的指示燈對於筆電使用者來說還蠻有幫助的哦！在瀏覽網頁時有任何的記錄需求都可以統一記在「Notey」中事後要查看時不用再回想自己到底寫在哪裡很方便哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Notey

Notey 軟體版本： 1.0.1

1.0.1 軟體語言： 英語

英語 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 13.8KiB

13.8KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載網頁點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可將程式安裝。

第2步 安裝完成後就可以在網址列右側看到一個「紫色」的圖標那就是「Notey」。第一次點擊時會開啟如下圖的簡介頁面。

第3步 之後再點擊圖標即會開啟「Notey」的記事本可直接在其中輸入任何的文字。下方有顯示三個文字標示包含 CapsLock（開啟時會亮綠燈）、Auto-Save（預設會持續開啟的自動儲存功能）、Dark Theme（深色模式可於下一步的「選項」中修改）。

第4步 在「Notey」圖標上按滑鼠右鍵再點入「選項」即可修改為「Light Theme」淺色模式。