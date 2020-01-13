今天拍、明天看！「David’s Disposable」讓你更專注眼前美景的相機 App（iPhone, iPad）

使用底片相機拍照很有趣因為在拍照當下只能透過小小的觀景窗取景而且無法立即知道拍照的結果，

只能在照片沖洗出來後才能慢慢欣賞那些也許不完美但很有味道的回憶。這可是利用手機或數位相機拍照無法體會到的樂趣。

不過真的要用底片相機拍照也是有些麻煩的地方例如必須將整卷底片拍完才能沖洗真正拿到照片的時間會拖很長「David’s Disposable」就將底片相機與數位相機的特色結合在一起讓大家透過手機也能體驗用底片相機拍照的樂趣！

它的拍照介面就是模擬底片相機的樣子一樣需透過觀景窗取景但在按下快門後並無法直接看到剛剛所拍的照片所有的照片都會在隔天早上的 9 點才沖洗出來讓你在當下能有更多的時間專注在眼前的美景上而不是一直確認照片拍得好不好。

今天拍、明天看就是「David’s Disposable」要帶給使用者的拍照樂趣！不過建議重要的場合還是不要拿出來用比較適合運用在日常生活或是旅遊記錄上唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： David’s Disposable

David’s Disposable 軟體語言： 英文

英文 開發人員： David Dobrik

David Dobrik 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「David’s Disposable」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟相機就能看到模擬底片相機的畫面在上方有個小小的「觀景窗」透過它來取景點擊右下角的「快門」照片就會被保存在「相簿」中。左上角可開關「閃光燈」。

第2步 初次拍照會顯示提示訊息有說明照片需待隔日早上 9 點才能看到若想要獲得通知可點擊「Get Notified」。現在點入相簿就可以看到剛剛拍的照片都還是底片狀態隔天早上 9 點才會顯像。

第3步 照片沖洗出來後就可以點開查看大圖再點擊右上角的分享按鈕就能選擇儲存到手機相簿或分享了。