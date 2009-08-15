很久之前Google就發布說要提供「自動匯入」Yahoo、Hotmail與AOL信箱的郵件與通訊錄的功能，一般使用者不用管啥POP3伺服器的設定，只要將你的在Hotmail或Yahoo的信箱帳號、密碼輸入之後，Gmail便可自動將該信箱中原有的「舊」郵件與未來30天內新收到的郵件及通訊錄裡的聯絡人，通通都轉到Gmail信箱來，讓我們直接使用Gmail來收發Yahoo與Hotmail的郵件。

只是這功能喊完很久之後，到最近都還沒看到設定頁面有多啥新東西出來。一直到剛剛不小心瞄到Gmail的設定頁面多了一個「匯入郵件與聯絡人」功能，才知道原來已經可以用了。只是現在似乎還不是全部帳號都有可以用，如果你登入之後沒發現此一功能，請再等等看。

目前可支援直接匯入的信箱有：

台灣的Yahoo!奇摩信箱還無法完整的自動匯入，設定時會Gmail會自動改用POP3收信的方式來收取Yahoo收信匣中的郵件，Hotmail則可正常設定。

匯入Yahoo、Hotmail舊郵件的方法：

第1步 開啟Gmail網頁並登入之後，依序按下右上角的〔設定〕→「帳戶和匯入」。如果你要匯入其他信箱的郵件的話，請按一下〔匯入郵件與聯絡人〕按鈕。

第2步 接著請輸入你的Hotmail或Yahoo電子郵件信箱的帳號，如「xxxx@hotmail.com」這樣，輸入完後再按一下〔繼續〕。

第3步 接著請輸入該信箱的登入密碼，再按一下〔繼續〕。

第4步 請在此步驟勾選你要匯入的項目，記得在「新增標籤至所有匯入的郵件」欄位中輸入一個簡單易懂的標籤，這是用來分類彙整由Hotmail信箱收取過來的郵件用的。設定完之後，再按一下〔開始匯入〕按鈕。

第5步 接著請再按一下〔確定〕按鈕，完成設定工作。

第6步 設定完成後，回到Gmail的設定頁面，我們可以看到「匯入郵件與聯絡人」右邊多出一個正在匯入的Hotmail帳號，過一陣子之後，我們便可直接在Gmail信箱中收到原本躺在Hotmail裡面的郵件囉。

如果你要取消這些設定，可以按一下右邊的「停止」，Gmail便會自動將相關訊息移除。

第7步 另外，當我們設定好郵件匯入功能之後，Gmail也自動幫我們將剛剛新增的Email帳戶加入到「寄件者」的欄位，讓我們可以用原本的Hotmail名義來寄信。

第8步 收進來之後的郵件，就像這樣，如果前面的步驟中有設定好「標籤」的話，一堆郵件湧進來之後便可輕鬆的分類、處理這些信件囉。

實際測試結果， 部份Hotmail信箱中的郵件可能會有中文方面的顯示問題 ，不確定是不是匯入過程中有啥不相容的狀況，可能得再通知Gmail請它們修復這個BUG。

其實我的Yahoo、Hotmail信箱都已經很久沒用了，除了少部份Yahoo!奇摩相關服務需要登入才能瀏覽的時候會用到之外，信箱裡面大概都已經塞滿垃圾信了。說也奇怪，有些帳號註冊完沒對外公佈過，也是塞了滿滿的垃圾信，這些發廣告的人還真厲害。