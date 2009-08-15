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  1. anne 說道：
    06-03, 2017 at 下午 12:35.04

    你好
    我根據指示成功匯入郵件,但匯入聯絡人卻未能成功,請指教
    謝謝

    回覆
  2. JAMES 說道：
    02-20, 2011 at 上午 10:26.02

    yahoo.com.tw好像還是不行 – 輸入密碼後都會顯示 “密碼錯誤”！！

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  3. 植髮 說道：
    11-18, 2010 at 下午 11:47.27

    真的這麼神奇? 來試試看看

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  4. nancy 說道：
    07-01, 2010 at 下午 5:06.56

    為何我的yahoo.com.tw無法匯入GMAIL的帳號是怎麼回事….我試ㄌ很多次都無法匯入

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  5. 想用Gmail 說道：
    12-25, 2009 at 下午 7:30.52

    想請教一下，
    若在yahoo mail裡已經從收件匣搬到其他資料匣（如工作資料匣等等）的信件，
    還會匯入gmail嗎？
    我的有幾千封，
    剛剛試的時候只有看到收件匣的幾十封過來gmail而已 -_-
    是不是還要改什麼設定？

    還有，
    有可能匯入時怎樣設定讓工作資料匣自動變成一個標籤嗎？

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  6. mandy 說道：
    11-27, 2009 at 下午 4:34.28

    求救…
    我新申請gmail信箱 原本按下此功能只是想把郵件到gmail做備份
    結果以後 新的信都轉到gmail了
    請問我如果不要用這個功能 要如何取消呀
    我不想這樣呀…..
    拜託敎敎我吧 感恩

    回覆
  7. Mars 說道：
    09-08, 2009 at 上午 5:24.56

    小弟使用了這個功能！！！
    可是奇怪的事他舊的以開啟過得信件已經匯了！
    但是新的信件他好像不會自己去抓說！！！
    每次開啟的時候hotmail的新信都沒匯入說！！！
    有人遇過這樣的問題嘛？？

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  8. star.starmu@gmail.com.tw 說道：
    08-22, 2009 at 下午 2:14.37

    yahoo的免費信箱還是沒辦法,
    還是要請各位教一下
    POP 使用名稱： 及 POP 伺服器： 要輸入什麼

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    • K 說道：
      08-27, 2009 at 下午 11:23.17

      我下方有類似的回應喔
      “台灣”yahoo的免費信箱 POP3是要付費才能開啟的…

      回覆
    • K 說道：
      08-27, 2009 at 下午 11:32.10

      剛剛去登入了一下台灣的Y信箱
      信箱首頁按右邊的 “選項” 連結 > “VIP信箱” > 功能一 “POP收信功能”
      POP收信每年NT$399 …
      = =|||

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  9. ^^" 說道：
    08-22, 2009 at 下午 1:36.18

    不好意思想請問一下 用GMAIL擷取外部信箱郵件 雖紀錄顯示有”已擷取信件”卻不建任何信件的影子 這是正常現象嗎? 然後…被擷取郵件如果一直”未出現”的話 我就不可能再見到它們了是嗎?? 還是建議我取消該功能比較保險呀? 吼唷(~”~)感激您的解惑。

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