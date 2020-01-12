「Destato Clock +」簡潔有力的新分頁大時鐘（Google Chrome 擴充套件）

關於瀏覽器分頁的擴充功能越來越多樣化有些在開啟新分頁時可以欣賞美麗的圖片；有些可以放入待辦清單；有些還能查詢天氣資訊。但有時候單純也是一種美，

如果極簡是你對生活的態度那麼也許「Destato Clock +」這款 Google Chrome 瀏覽器的擴充套件會很適合你。

安裝「Destato Clock +」後每當開啟新分頁時就會顯示一個超大的數字時鐘對！就只會有一個大時鐘迎接你可以在每次開啟新分頁時就提醒你一次當前的時間對於停止拖延也有一定程度的幫助。

提供 21 種背景色與 14 種文字顏色除了單色背景外也有多款漸層背景使用者可以自行搭配組合。而其實除了超大時鐘外在畫面左上與左下角還會顯示目前所在位置與當天的日期整體畫面簡潔有力很適合喜歡簡單生活的朋友使用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Destato Clock +

Destato Clock + 軟體版本： 1.1

1.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 57.97KiB

57.97KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁面點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可將程式安裝完成。

第2步 之後開啟新分頁時就可以看到一個超大的時鐘。左上與左下角則分別顯示目前所在位置與日期。

第3步 點擊分頁右上角的「齒輪」開啟調色工具就能分別設定背景與文字顏色。