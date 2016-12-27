2016/12/27 更新：HashMyFiles 軟體版本更新至 v2.21 最新版。
當我們在一些論壇下載檔案時，可能會看到下載點旁邊會附上一些特殊的編號，如MD5、SHA1或CRC32等驗證碼，在一般電腦使用者的領域中，MD5、SHA1與CRC32這些看起來似乎沒什麼意義的英文與數字的組合，都算是一種特有的檔案識別編號。
每個檔案依其屬性的訊息摘要根據不同的演算法計算出MD5、SHA1或CRC32等不同類型的識別碼，同一個檔案不管算幾次，它的MD5或SHA1等驗證碼算出來都會一模一樣。而不同檔案或檔案內容只要稍有變化，則會算出完全不同的MD5、SHA1或CRC32驗證碼（在一般情況下）。
因此在一般使用者的電腦與網路應用中，可以把這些驗證碼拿來當作檔案的唯一識別編號，方便我們確認下載到的檔案是否跟原始供檔者的檔案一模一樣，以避免下載到假檔或被動過手腳的檔案。
以下介紹的這個 HashMyFiles 小軟體，則可幫我們檢測出檔案的MD5、SHA1與CRC32的驗證碼，讓我們可以在下載完後直接跟原始供檔者所提供的資訊比對一下，看看是否有下載到正確的檔案。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
使用方法：
第1步 將HashMyFiles軟體下載回來並解壓縮之後，如果你想把它轉成中文版，請將中文語系檔下載回來並放到HashMyFiles資料夾中，然後再按兩下「HashMyFiles.exe」檔案，執行HashMyFiles主程式。
第2步 開啟HashMyFiles程式之後，請按一下〔加入檔案〕圖示，或按〔檔案〕→【加入檔案】，選取你要計算MD5、SHA1與CRC32驗整碼的檔案。
第3步 選取檔案之後，HashMyFiles視窗中會自動列出該檔案的MD5、SHA1與CRC32驗整碼及其他相關資訊，如果你想複製MD5驗證碼，只要在該筆資訊上按一下滑鼠右鍵，再點選【複製MD5值】，或按【屬性】檢視完整資訊。
第4步 如果你按了【屬性】，便可單獨檢視該檔案的完整資訊，包含MD5值、SHA1值與CRC32、檔案路徑、檔案大小、檔案名稱...等等資訊。
有个软件叫：HashTab哈希检查。很好用，推荐网站加入。
我一直都很喜歡看版主大大的文章，因大大的文章最能契合大多數人的需求，清楚、詳細、明瞭、又實用，既使有些功能不一定常使用(但需要時確變得非常重要)，且能充實電腦知識，也是一件很棒的事！多謝大大！
hash1.04，這個比較好用，有綠色中文的，29K，界面簡單
這樣也能吵 ==
做什麼事都會有人反對
我的想法是：
我可以追著你的遣詞用字窮追猛打，但那不是我的目。
我不是為了一篇教學文章，跟其它網友起爭執。
我的目的是，因為興趣或需要，在看完教學文章後，能多增加一些知識。
共勉之~
寫得很詳細~
重點
下載完後直接跟原始供檔者所提供的資訊比對一下，看看是否有下載到正確的檔案。
使用方法
有文字附圖
雖然我用不到~但還是學習了~感謝大大!
對於教學文章來說
會看的人大約有幾種
1.對此文章的主題有興趣或者是有疑問追蹤到此找答案
2.本身對於該主題有一定基礎以上的人
3.不小心看到標題好奇跑進來看的人
就1跟2這兩類
通常就是有需要才會找
就拿這軟體來說好了
就是看到可以對照檔案驗證碼
所以才來看看文章介紹的好不好用
至於什麼是MD5、CRC32等等
我想會想了解的人自然會去找答案
如果不會的話也是得過且過
能用就好
但是有的只是為了特定目的而使用
使用完該功能就不會再用
就不太會去研究太多了
至於好奇跑進來看看
但是對於這類需求或者是沒啥研究的人
也只不過好奇罷了
會不會能不能用不是重點
看過就好
基本上像是此類軟體教學文
本身要把程度定位在哪裡本來就是有爭議的事情
定位給完全不懂的人看？
我想可能很多已經有基礎的人、或者只是關心怎麼用的人會覺得浪費時間
定位給只想知道怎麼用，不想知道其他有的沒有的人
那如果有基礎很差或者是好奇看看但又不懂的人，看這類文章就會很傷神
其實就需要的人來說
這樣的教學文已經夠用了
有需要才看
沒需要的話看不看得懂有很重要嗎？
例如這個取得檔案驗證碼程式
已會下載檔案的使用者來說
真的會去檢驗的人多嗎？
以我自己來說
我也在網路上漂浮十幾個年頭了
抓過無數的檔案
真的會去檢驗檔案驗證碼的次數
手指頭都算得出來
SO~
那對於我這樣的人來說
只要大概講一下怎麼用就好了不是嗎？
講太多也不會讓我覺得很了不起然後下載使用
更別說其他的東西了
像是MD5、Hash、CRC32
有多少電腦使用者下載檔案的時候會想去真的了解這是啥東西？
很多使用者不想去管原理
他只想知道檔案可不可以用、會不會抓到假的
知道怎麼比對就好
剩下的不需要再多了解
OK~
這是我自己的看法
要有慧根～
感謝軟體使用方法分享，我看的懂，非常清楚。謝謝！請大家不要吵了
不來恩加油~~
軟體測試的部份,本來就很難說的很清楚,況且如果真的要使用該軟體,到該開發公司的網站
應該就全都有了~~看得懂的就看得懂,看不懂的教他800篇還是看不懂,如果對方存著你懂就好,
我不用懂,那不是就相當無言了?
感謝你提供這個環境給大家,感恩囉~~~