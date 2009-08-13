說真的，如果沒有特別去找，我大概也不知道有這樣的小東西，但實際上這個小小的椅腳墊卻解決了我多年來的困擾。

在一般的辦公室裡面，大部分辦公桌所搭配的椅子都會是類似本文圖片裡的那種藍色的氣壓式五爪伸縮椅，但很奇怪的是，這些椅子大部分都是用「輪子」來當作椅腳墊。雖然輪子沒什麼不好，只是並不是每個人都需要一天到晚滑來滑去，而且座位附近如果有窗戶的話，很容易把堆積在地上的灰塵壓成一點一點的髒污、黏在地板上。

地板的髒污

這種匯集灰塵與濕氣的斑點整個黏在地板上實在很難清理，如果地板剛好又是白色或比較淡的顏色的話，這些髒東西看起來會髒得更明顯。就像下圖這樣：

卡滿毛髮、灰塵的輪子

但只要是這種有輪子的辦公椅幾乎都會遇到同樣的狀況，就算是每隔幾天就把椅子推倒、一個輪子一個輪子慢慢擦乾淨，地板還是沒幾天就會弄髒。而且滾了一段時間之後，椅子底下的輪子就會變得像下圖這樣，不只沾粘了髒污，還會有一堆毛髮、貓毛狗毛...等。

固定式防滑椅腳墊

後來透過網路找到了一家台灣已經不多見的家庭式傢俱製造小工廠，他們有單獨販售一種「固定式」的椅腳墊，也就是跟辦公椅底下的輪子規格、大小一樣的防滑椅腳墊，用防滑墊取代了會滾來滾去的輪子。長得就像下圖這樣：

實際上這些東西都是其他椅子的一部分零件，根據老闆的說法，台灣原本的一堆工廠因為受不了中國廉價家俱的入侵，大部分都關門不做了，他們現在的訂單也越來越少，只能勉強餬口。

但實際上我看了他們家門口擺放的各式各樣的椅子，每個試坐起來都相當舒服，使用的材料與作工並不馬虎，金屬與鐵管的電鍍表面也都相當細緻，跟大賣場與一般傢俱行的便宜貨比起來真的好很多，而且價錢還更便宜些。

只可惜他們的貨似乎不太容易在一般零售通路看到，早知道有這這樣的工廠就不會去一般傢俱行或大賣場買了。後來我還買了一個類似牙醫看診時坐的那種伸縮椅，座墊很厚很舒服、氣壓式調整桿也很方便，椅子的高低可以隨時調整到最舒適的高度。

其實椅腳墊很好拆卸

如果要把辦公椅下面的輪子換成固定式椅腳墊的話，拆卸方法非常簡單，只要把椅子推倒後再把輪子往外拉開就可以了。一般的辦公椅大部分都是這樣的拆卸方式，之前沒弄過還想說哪邊有螺絲或旋鈕鎖住，實際上只要輕輕一拔就可以弄下來。

換上新的固定式椅腳墊之後，長得就像下面這樣。五個腳都換好之後，整個椅子就不會再滑來滑去囉！當然，也就不會在地上壓出一堆小黑點或黑黑的痕跡囉。

商品購買資訊： 商品名稱： 椅腳墊

椅腳墊 網購頁面： 按這裡

按這裡 聯絡電話： 0910-737-771 丁小姐

0910-737-771 丁小姐 工廠地址：台南縣仁德鄉太子路117號 （上倫家具的旁邊，應該不是同一家）

Y拍上面的購物資料看起來應該是老闆的兒女幫忙弄的，我去現場買的時候那邊只有一對看起來應該不會上網的老夫妻。當我跟他說我是網路上看到的他們還一時反應不過來，而且感覺好像很開心的樣子一直熱情的詢問我的需求。

真的很高興能在網路上找到這樣的小工廠，裡面一堆椅子類的零件都可以個別零賣，而且椅子的樣式還真的滿齊全的，甚至連加高氣壓式伸縮椅高度的「鋼管」都有賣。比起一般只能「看目錄選購」的家俱行，這樣的小工廠還真不錯哩。