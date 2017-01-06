2017/1/6 更新：軟體版本更新至 v6.0 最新商業版（更新細節），免費版停留在 v5.5.5。

很久之前ADSL網路速度還不是很快的時代，很流行類似「DU Meter」這樣的軟體。而下面介紹的這個NetWorx，也是一款可以測量網路連線速度與其他連線資訊的工具。跟其他工具不同的是，NetWorx內建包含中文在內的多國語言介面，而且還是個免費軟體。

除了簡單的網路流量統計與監測功能之外，還提供了完整的流量統計介面、流量限額提醒功能、路由追蹤、PING與NetStat...等工具，讓我們可以在視覺化的簡易操作介面中，更方便的檢測目前電腦的網路速度與流量統計資訊。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： NetWorx

NetWorx 軟體版本： 6.0 商業版， v5.5.5 免費版

6.0 商業版， v5.5.5 免費版 軟體語言： 中文（內建多國語系）

中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 4.68 MB

4.68 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/7/Windows 8/Win 10

Windows XP/2003/Vista/7/Windows 8/Win 10 官方網站： http://www.softperfect.com

http://www.softperfect.com 軟體下載： 按這裡

軟體操作介面：

第1步 第一次啟用軟體時，會有個語系選擇視窗讓我們設定軟體介面的語言，請點選【Chinese (Traditional)】再按〔OK〕。

第2步 執行軟體後，桌面右下角的系統列會有個NetWorx的小圖示，在圖示上按右鍵再點選【顯示圖表】即可開啟即時流量統計圖。

第3步 開啟流量統計視窗之後，我們可以在視窗中看到目前即時的上傳、下載流量概況。

第4步 在流量統計視窗上面按右鍵，會出現一個右鍵選單，我們可以點選其他小工具來用。

第5步 這是「速度計」，可以統計一段時間內網路流量的內送與外寄的網路速度，依照目前傳送速率、平均傳送速率與最大傳送速率...等方式統計，方便我們更準確的測量出下載或上傳某些檔案時的確實網路速度。

第6步 這是更完整的「流量報告」彙整視窗，可以透過每日、每週、每月、每小時...等等方式，統計網路流量的使用概況。除了一般統計數字之外，還可用長條圖的方式展示統計資訊，另外也可針對電腦中特定使用者的網路使用概況來統計，更可將統計資訊匯出成Excel表格。

第7步 另外還有個「限額」的流量配額統計工具，可以依照實際需求依照每日、每週或每月的方式，限制上傳、下載等流量的最高額度，如果達到某個限額，會出現警告訊息（只有警告，並無限制使用功能）。這工具對於某些有限制總流量的網路環境（台灣ISP無此限制），應該會很好用。

第8步 另外還提供了一個「追蹤路由」的工具，我們可以輸入你要追蹤的IP位址或網站網址，按下〔開始〕後，便可將你的電腦到對方電腦中間所經過的全部節點都列出來。這功能跟在命令列執行「tracert」是一樣的功能。

第9步 「Ping」工具則跟命令列的「ping」一樣，可以檢測目前電腦連到對方電腦的網路回應速度，「回應時間」欄位中的數字越小表示反應速度越快。

第10步 「NetStat」跟跟命令列的「netstat」一樣，可以列出目前網路介面的連線狀態，將哪些程式透過哪些通訊協定、連接埠與外面的哪些IP建立了連線，可以全部展示出來並輕鬆複製、轉貼。