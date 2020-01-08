紙本文件數位化！「Scanbot」超快速的自動化掃描工具（iPhone, Android）

手邊只有紙本文件臨時需要傳送給他人時就必須將文件掃描成電子檔才能透過 Email 或通訊軟體來傳送，

但若剛好又沒掃描器可以使用手機絕對就是你的救星了！不過直接拍照的效果並不好可能會因為燈光反射、角度歪斜等問題讓文件內容不好閱讀。此時下載一個好用的掃描 App 就很重要了！

「Scanbot」就是一個蠻方便的文件掃描工具你甚至不需要按任何的按鈕只要將鏡頭對準文件程式就會自動辨識畫面中的文件並自動按下快門！基本上自動辨識的效果很不錯但難免還是可能會遇到有誤差的狀況只需再手動微調文件的選取範圍即可其會自動效正歪斜角度、調整亮度增強掃描的結果。

可一次掃描多頁文件併入同一個 PDF 檔之中也可將掃描結果以 JPG 圖檔儲存或傳送雖然免費版本有諸多的功能限制例如無法調整色彩亮度、對比也不能擷取或搜尋文件中的文字但若只是單純需要將紙本文件數位化它的基本功能就很足夠囉！有需要的朋友可參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Scanbot

Scanbot 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： doo GmbH

doo GmbH 官方網站： https://scanbot.io/en/index.html

https://scanbot.io/en/index.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.2 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 11.2 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 初次進入程式時會看到如左圖的電子報訂閱畫面點擊右上角的「跳過」即可嘗試進行掃描。

第2步 預設為「自動」模式只要將鏡頭對準文件就可自動掃描。下方還可啟用多頁面、補光功能點擊最右側的「自動」可自定文件的相關格式。

第3步 掃描結果出來後如果有覺得不太滿意的地方可再點入「裁切」透過四邊的節點來做調整。

第4步 「節選」的部份可調整圖片的亮度、鮮豔度、對比也可選擇轉換為黑白或灰階模式。（部份功能為專業版才可使用）

第5步 如果剛剛掃描時沒有選擇「多頁面」此時可再點擊「掃描」繼續新增其它的文件可將多張文件儲存在同一個 PDF 檔中。最後點擊「儲存」即完成。

第6步 在列表中點擊欲傳送的掃描檔再點擊下方的「傳送至」就可以選擇透過 Email 或其它的方式分享出去也可儲存為 JPG 檔至相簿中。