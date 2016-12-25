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File & Image Uploader v7.5.0 批次上傳大量檔案、圖片到「多個」免費空間

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2016/12/25 更新：File & Image Uploader 軟體版本更新至 v7.5.0 最新版。

當我們想將圖檔或一些小程式分享給朋友的時候，一般都會選擇一些比較穩定的網路空間讓對方下載，不過有時如果下載人數眾多、下載量比較大的話，可能一下子就會用光某些網路空間的流量限制了。

如果你希望能多上傳到幾個免費空間來分流的話，可以試試看以下介紹的File & Image Uploader小程式，他可以幫我們將檔案或圖片上傳到指定的免費網路空間，也可同時勾選多個空間同時上傳，讓我們「分流」時更快、更簡單些。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：File & Image Uploader
  • 軟體版本：7.5.0
  • 軟體語言：繁體中文（內建多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.31 MB
  • 系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win 7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://z-o-o-m.eu/
  • 軟體下載：按這裡

 

File & Image Uploader可支援150個以上的免費空間，有些是專門上傳圖檔的、有些可支援超大size的檔案，包括常見的badongo、easy-share、fileshaker、rapidshare...等等，幾乎想得到的免費空間都有支援了，相當不錯。

 

使用方法：

第1步 將File & Image Uploader軟體下載回來，直接按兩下執行它。第一次執行程式時，會出現如下圖的說明頁面，請直接按〔OK〕按鈕，再關閉接下來的兩三個說明視窗，即可使用軟體（免安裝）。

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第2步 開啟軟體主視窗之後，請依序按下〔Language〕→【漢語（Chinese Traditional）】，將軟體介面切換成繁體中文介面。

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第3步 如果你想看看目前支援哪些免費網路空間的話，可以按一下〔文件託管主機〕按鈕，視窗中會列出目前可支援的網站名稱、網址、檔案大小上限與目前可用狀態。

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第4步 如果要上傳檔案的話，請按一下〔添加文件〕的按鈕。

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第5步 我們可以一次選取多個檔案，然後再按〔開啟舊檔〕按鈕。

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第6步 選擇好檔案之後，可以在「File hosting」選取你要上傳的網路空間，選好之後再按下右邊的勾勾，即可開始上傳。

如果你的檔案比較大，也可勾選「分割檔大於」再設定好檔案大小，可以先分割之後再上傳。

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第7步 如果你想一次上傳到多個免費空間的話，可以按一下視窗右邊的「」開啟延伸選單，我們可以在選單中勾選多個免費空間，再按上傳按鈕即可批次上傳到多個免費空間去。

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第8步 等「狀態」欄位顯示「完成」的訊息時，我們可以在視窗下方找到檔案上傳完成之後的連結，我們可以在連結上按一下滑鼠右鍵，再點【開啟連結到瀏覽器中】，或將這些網址複製下來轉貼給你的朋友下載。

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歡迎留下你的想法或意見...

  1. ShowMeCash 說道：
    08-09, 2009 at 下午 7:59.59

    好東西
    不用安裝更棒

    回覆
  2. NGAI 說道：
    08-09, 2009 at 下午 4:04.20

    請問各位大大有沒有推介批量ftp上傳軟件嗎？

    回覆
  3. 暗黑龍槍 說道：
    08-09, 2009 at 上午 12:04.03

    囧，那還不如用UploadGround，上傳一次，自動幫你上傳去其他六個空間（最多選六個）。
    其實就算學網，也是有流量限制的，尤其最近流量越來越吃緊哩。

    BUT，還是感謝下不來嗯介紹好軟體XD
    這是一定要得啦

    回覆
  4. 小闇 說道：
    08-08, 2009 at 下午 11:51.04

    有這傢伙真好，
    現在小闇手邊的空間少之又少，
    有時想分享好物給朋友又要顧多少日會過期、又要看空間大小……煩死了。(跪
    加上我自己又是XX論壇的分流組，所以我找到了這個好物啦啊啊啊啊啊(舉拇指
    另外啊不來恩桑，那兒列出的空間有永久存放的嘛？

    回覆
  5. Huali 說道：
    08-08, 2009 at 下午 11:08.14

    有學網的流速才有用吧
    ADSL上傳頻寬這麼小,傳一個網路空間幾乎都佔滿了

    回覆
  6. shoes 說道：
    08-08, 2009 at 下午 7:40.13

    真的不錯用～
    但很可惜的是
    作者沒增加比較好用的圖片且速度快的空間
    應該還有更多好用的圖空可以加入

    回覆

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