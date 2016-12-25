2016/12/25 更新：File & Image Uploader 軟體版本更新至 v7.5.0 最新版。

當我們想將圖檔或一些小程式分享給朋友的時候，一般都會選擇一些比較穩定的網路空間讓對方下載，不過有時如果下載人數眾多、下載量比較大的話，可能一下子就會用光某些網路空間的流量限制了。

如果你希望能多上傳到幾個免費空間來分流的話，可以試試看以下介紹的File & Image Uploader小程式，他可以幫我們將檔案或圖片上傳到指定的免費網路空間，也可同時勾選多個空間同時上傳，讓我們「分流」時更快、更簡單些。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： File & Image Uploader

File & Image Uploader 軟體版本： 7.5.0

7.5.0 軟體語言： 繁體中文（內建多國語系）

繁體中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.31 MB

2.31 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Windows XP/2003/Vista/Win 7/Win 8/Win 10 官方網站： http://z-o-o-m.eu/

http://z-o-o-m.eu/ 軟體下載： 按這裡

File & Image Uploader可支援150個以上的免費空間，有些是專門上傳圖檔的、有些可支援超大size的檔案，包括常見的badongo、easy-share、fileshaker、rapidshare...等等，幾乎想得到的免費空間都有支援了，相當不錯。

使用方法：

第1步 將File & Image Uploader軟體下載回來，直接按兩下執行它。第一次執行程式時，會出現如下圖的說明頁面，請直接按〔OK〕按鈕，再關閉接下來的兩三個說明視窗，即可使用軟體（免安裝）。

第2步 開啟軟體主視窗之後，請依序按下〔Language〕→【漢語（Chinese Traditional）】，將軟體介面切換成繁體中文介面。

第3步 如果你想看看目前支援哪些免費網路空間的話，可以按一下〔文件託管主機〕按鈕，視窗中會列出目前可支援的網站名稱、網址、檔案大小上限與目前可用狀態。

第4步 如果要上傳檔案的話，請按一下〔添加文件〕的按鈕。

第5步 我們可以一次選取多個檔案，然後再按〔開啟舊檔〕按鈕。

第6步 選擇好檔案之後，可以在「File hosting」選取你要上傳的網路空間，選好之後再按下右邊的勾勾，即可開始上傳。

如果你的檔案比較大，也可勾選「分割檔大於」再設定好檔案大小，可以先分割之後再上傳。

第7步 如果你想一次上傳到多個免費空間的話，可以按一下視窗右邊的「？」開啟延伸選單，我們可以在選單中勾選多個免費空間，再按上傳按鈕即可批次上傳到多個免費空間去。

第8步 等「狀態」欄位顯示「完成」的訊息時，我們可以在視窗下方找到檔案上傳完成之後的連結，我們可以在連結上按一下滑鼠右鍵，再點【開啟連結到瀏覽器中】，或將這些網址複製下來轉貼給你的朋友下載。