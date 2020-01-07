[限時免費]「摳圖樂」超強的前景、背景分離器，讓你玩出各種不同的創意！（iPhone, iPad）

「摳圖樂」是一款蠻強大的去背神器，透過 AI 人工智慧辨識，可幾乎完美的分離前景主體與背景，不過它並不提供更換背景的功能，而是給使用者 14 款的濾鏡效果，可針對背景的部份進行處理

內建的濾鏡包含灰度、模糊、懷舊、連環畫、典雅、馬賽克、暈影、卡通……等，隨選即用，可快速的製作出令人驚豔的特色照片。

操作方式很簡單，不需任何的修圖技術就能完成

雖然其 AI 辨識技術已相當不錯，但若背景太過複雜或是與主體的顏色過於相近，就可能會需要後續再手動輔助調整，不過大可放心的是操作相當直覺，只需分別使用前景與背景選取工具，大略的圈選即可，任何人都能輕鬆上手哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 摳圖樂

摳圖樂 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： jianlong liu

jianlong liu 官方網站： https://www.devlong.com/

https://www.devlong.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「摳圖樂」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

使用方法：

第1步 開啟程式後，可選擇拍照或從相簿選取照片接著可調整照片要使用的範圍，再按「下一步」

第2步 左圖是 AI 自動辨識後的前景選取結果，相當不錯吧？不過在兩腳中間的部份，有些不夠完美的地方，此時先點選「移動縮放」用兩指斜拉放大後，再選取「背景」工具

第3步 選取工具後可在下方調整筆粗，接著在需要的地方劃線，大略的圈選即可

第4步 前景也一樣，例如衣服的部份看起來有缺角，就可以選擇「前景」工具來劃一下不過因為我們不是真的要去背，所以其實不用選取的太過仔細也沒關係，可在套用背景濾鏡後，再看哪些地方需要調整即可

第5步 點擊右上角的「V」，就可以在下方選擇背景濾鏡，看起來是不是蠻有特色的呢？

第6步 點擊右上角的「分享」按鈕，即可選擇分享或儲存

第7步 儲存的照片會在右下角押上浮水印，可在首頁右上角進入「設置」，取消選取「顯示水印」即可去除