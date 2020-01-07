[限時免費] HaloPDF 照片轉 PDF，超簡易的轉換工具！（iPhone, iPad）

「HaloPDF」是一款可以將照片轉為 PDF 檔的轉換工具操作方式世界無敵簡單只要 3 步驟就能完成，

打開程式、選取照片再按下保存為 PDF 的按鈕就能快速的將照片放入 PDF 中完全沒有難度！

程式的介面也相當的單純沒有多餘的功能來擾亂視聽簡潔而有力而且照片的數量沒有上限操作時不需連網所有的動作都在你的手機上就能完成。所製作的 PDF 檔可在程式中查閱瀏覽並進行分享或列印有需要的朋友可趁限時免費下載唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：HaloPDF
  • 軟體語言：簡體中文,英文
  • 開發人員：Zhiqiang Wang
  • 軟體性質：限時免費超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「HaloPDF」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊「＋」接著在相簿中選取要放入 PDF 的照片後再點擊右上角的「Done」。

 

第2步 預覽後若沒問題就可以點擊右下角的「Save PDF」設定檔名後即可儲存。

 

第3步 製作完成的 PDF 檔會列在首頁下方點入就能查看內容再點擊右上角的按鈕就能進行分享或列印囉！若欲刪除只要在 PDF 檔上向左滑動就能選擇「刪除」。

 

最後更新：01-07, 2020 上午 10:14

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