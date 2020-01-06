「Indie」特效相機，拍照、錄影都超有個性！（Android）

「Indie」是一款特效爆炸多的相機 App在拍照或錄影當下就能選取想要使用的特效與濾鏡但若是有選擇困難的朋友也不用擔心，

因為程式也支援後製編輯可以放心的先拍照、錄影之後有空檔時再來慢慢的選擇即可不用著急在當下就決定哦！

程式提供非常多不同風格的動態特效主題包含閃閃相機、舊磁帶、錄像帶、棱鏡、懷舊、萬花筒、電影、天氣、拍立得、雜誌、相框……等數十種每一主題中又有多項不同設計可選擇。

濾鏡的部份也同樣有許多的風格與特效可疊加使用而且選用後都能再依喜好、需求來調整效果的強弱唷！如果選擇錄製動態影片在後續編輯時可再加入內建的多款背景音樂曲庫相當豐富加入音樂後可進行簡單的剪輯並可調整影片原音與音樂的比重。無論用來拍照或錄影成品都會看起來超有個性唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Indie

Indie 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： ryzenrise

ryzenrise 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Indie」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式時會預設在「錄影」模式在下方可切換為「拍照」。在快門鍵左側可開啟「特效」選單可選用並直接可看到效果。每一款特效都需下載後才能使用免費版本僅開放部份項目可選用。

選用特效後可再次點擊進入編輯功能可調整效果的強度或不透明度……等。

在快門右側可開啟「濾鏡」選單一樣再次點擊所選項目就能進入調整唷！

最後點擊快門鍵就能拍照或開始錄影。若是拍照之後可選擇是否要進一步編輯。

可重新選取要套用的特效或濾鏡也可以加入文字與裁剪尺寸。

點擊右上角的「V」即可儲存到相簿中。

「錄影」的部份一樣按下快門鍵就可以開始錄製按下「停止」之後還可再接續錄影如果要刪除剛剛所錄製的只要點擊「x」即可點擊右上角的「>」可進入編輯功能。可再度調整特效、濾鏡也可加入文字與裁剪尺寸另外也能從內建曲庫中選擇背景音樂。

選用音樂後可簡單裁剪要使用的範圍並可調整影片原音與音樂的比重。

最後點擊右上角的「V」即可儲存編輯後的影片囉！

如果想編輯相簿中原本存在的照片可由上方開啟「相簿」點選照片後就可再選擇要編輯靜態照片或製作成影片。